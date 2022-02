Tipos de trabajo en la carpintería metálica cuando se necesita un profesional como Decofer Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de febrero de 2022, 13:48 h (CET)

Para la seguridad de cualquier tipo de inmueble resulta indispensable contar con puertas, portones y barandillas de la más alta calidad para que brinden máxima seguridad cuando los habitantes estén dentro o fuera del espacio.

Para la fabricación de los mismos, lo más común es utilizar la madera, pero ahora ha surgido una nueva técnica que se encuentra en auge por sus significativas ventajas.

Se trata de la carpintería metálica que utiliza, tal y como su nombre lo indica, materiales metálicos de alta resistencia. En España, hay varios lugares que ofrecen este servicio, uno de los más reconocidos es Decofer, la carpintería metálica en Asturias para hierro y acero de referencia.

¿Qué tipos de trabajo se realizan en la carpintería metálica? La carpintería metálica está dando mucho de qué hablar por sus innumerables beneficios, entre los más destacados, el equilibrio entre el precio y la calidad, razón por la cual cada vez más son más las personas que solicitan puertas, portones, etc., de materiales como el hierro y el aluminio.

Específicamente, en Decofer, donde cuentan con más de 40 años de experiencia en el sector carpintería, realizan puertas a la medida; puertas de garaje y portones automáticos y sin automatizar, los cuales son muy utilizados para las entradas de los coches, sobre todo para aquellas que tienen poco espacio. También fabrican persianas metálicas, que son perfectas para blindar los recintos de robos, en el caso de los locales comerciales; barandillas, que se suelen utilizar por lo general en balcones y escaleras y cierre de fincas, que son necesarios para delimitar espacios, pero también para evitar que intrusos entren a terrenos privados.

Una de las características de esta carpintería es que no solo fabrican todo tipo de elementos metálicos, sino que también realizan el diseño de los mismos basándose en los gustos y necesidades de cada uno de sus clientes.

Por qué optar por la carpintería metálica: estas son las razones Quienes están construyendo sus espacios o remodelándolos tienen un gasto significativo, motivo que los lleva a buscar las mejores opciones que les permitan ahorrar, pero a la vez obtener resultados de calidad. Cuando se trata de fabricación de puertas, una muy buena alternativa es apelar a la carpintería metálica.

Uno de los beneficios de este tipo de carpintería es que las piezas fabricadas no retienen tanta suciedad en comparación con otros materiales y son muy fáciles de limpiar. De hecho, un paño húmedo es suficiente para eliminar el polvo. Sumado a eso, son muy duraderos, resistentes, ligeros y con buen aislamiento térmico y acústico.

Un punto muy importante es que los objetos elaborados con aluminio y hierro ofrecen mucha seguridad, pero también resultan estéticamente atractivos a la vista. Además, la fabricación de los mismos es eco amigable, ya que requiere de poca energía y no desprende toxicidad.

Quienes deseen contratar los servicios de Decofer, pueden consultar su web e informarse de todos los detalles.



