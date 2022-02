Cómo conseguir la nacionalidad española en el menor tiempo posible Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de febrero de 2022, 13:26 h (CET)

La nacionalidad española es un derecho que puede adquirirse y brinda la posibilidad de vivir en territorio español de forma indefinida. Por otro lado, otorga al ciudadano ciertos derechos como el de la libre circulación, participación en comicios electorales o trabajo dentro de la Unión Europea.

La forma más común de obtener la ciudadanía es por derecho de nacimiento, sin embargo, el Código Civil Español establece otros procedimientos que pueden ser aplicados por los extranjeros para su adquisición. LEGALCITY es un despacho de abogados especializados de Derecho de Extranjería, Penal, Civil y Laboral desde 2004, que se encarga de ofrecer a los extranjeros soluciones a sus situaciones jurídicas en España.

Ventajas de adquirir la nacionalidad española Una vez obtenida la ciudadanía española, son muchos los beneficios de los que un ciudadano puede gozar. Uno de ellos es la facilidad con la que puede realizarse cualquier trámite administrativo dentro del país, evitando la burocracia española con la que funcionan algunas instituciones, ya que para los inmigrantes siempre exigen documentación adicional o pasos extras que dilatan los procedimientos.

Otra de las ventajas es la obtención del derecho al voto en el país, también, como ciudadano español se obtiene el derecho al libre movimiento a 183 países del mundo, con un visado en mano aprobado durante la llegada.

El derecho a vivir y trabajar en cualquier país de la Unión Europea es otro de los beneficios, sin temor de generar consecuencias legales por ello.

Formas de adquirir la nacionalidad española La ciudadanía española está regulada en uno de los documentos más importantes del país, el Código Civil de 1889. Sin embargo, este estatuto ha sufrido una serie de modificaciones que inciden en la forma de obtener la nacionalidad.

Una de las reglas generales que establece este documento es la posibilidad de obtener la nacionalidad por residencia a los extranjeros que han vivido en territorio español durante 10 años, pero en la actualidad están dispuestas otras vías: la ciudadanía por matrimonio, por descendencia, por opción y por posesión de Estado.

Dependiendo de la vía que se escoja para realizar el trámite de la nacionalidad, tanto el proceso como los requisitos pueden variar, para ello, es necesario contar con la asesoría y el acompañamiento de profesionales especializados en estos casos, quienes están facultados para realizar dichos trámites ante los organismos competentes y pueden agilizar el proceso para su aprobación.

Cada año, se presentan miles de solicitudes de nacionalidad y muchas de ellas son denegadas, archivadas o paralizadas por no estar bien presentadas. Por ello, es importante realizar el trámite con un abogado colegiado especializado en Nacionalidad Española, para no perder tiempo ni dinero. En este contexto, LEGALCITY es una de las mejores opciones para asesorarse por abogados expertos, ya que presenta cientos de solicitudes cada año, resultando todas ellas favorables.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.