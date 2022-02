La importancia de ir al dentista y de mantener una buena salud bucal, por Clínica Dental Alberto Rodríguez Emprendedores de Hoy

El cuidado de los dientes no es una prioridad para la mayoría de las personas.

Mucha gente acude únicamente a un dentista cuando tienen un problema dental importante, debido a que le temen a los tratamientos odontológicos o lo consideran un gasto innecesario.

Según muchos expertos, es recomendable que las personas acudan a una consulta odontológica cada 6 meses, es decir dos veces al año. Para aquellos que estén buscando un dentista Gijón, la Clínica Dental Alberto Rodríguez apuesta por los tratamientos mínimamente invasivos y por los procesos sin prisas para ganar la confianza del paciente.

Tratamientos con la última tecnología La boca es una de las partes más importantes del cuerpo, ya que permiten que los seres humanos puedan realizar actividades como masticar, beber líquidos, inhalar y exhalar, cantar, hablar, etc. A pesar de ello, la OMS (Organización Mundial de la Salud) estima que 9 de cada 10 personas en el mundo está en riesgo de sufrir algún tipo de enfermedad bucodental y en los países desarrollados, entre el 60% y el 90% de los niños en edad escolar tiene caries, en muchas ocasiones producidas por el consumo desmesurado de dulces.

Estas cifras demuestran el poco cuidado que se le brinda a la salud bucal en la actualidad. Por ello, en la clínica odontológica Alberto Rodríguez, ubicada en Gijón, utilizan la tecnología más avanzada para cumplir con su objetivo, el cual es la rehabilitación de las zonas y piezas dañadas, a través de métodos poco invasivos y dándole importancia al factor estético.

Las ventajas de acudir al odontólogo Gracias a las revisiones odontológicas regulares, se pueden prevenir graves enfermedades como el cáncer oral o evitar caries que terminen produciendo la pérdida de una pieza dental.

Una de las enfermedades que más hay que prevenir o tratar adecuadamente en esta época son las periodontales, como la gingivitis y la periodontitis, que son infecciones producidas por bacterias que afectan a los tejidos que soportan los dientes (encía, hueso y ligamento periodontal), produciendo una destrucción de estos. Según la clínica, entre un 25% – 34 % de los pacientes presentan algún tipo de enfermedad periodontal, siendo de carácter más severo en un 8 % de los jóvenes y algo más del 12% de los pacientes mayores.

Los expertos de esta clínica odontológica de Gijón ofrecen a sus pacientes diferentes tratamientos como el tratamiento de descontaminación periodontal, la microcirugía periodontal, microcirugía regenerativa y descontaminación perimplantaria, el especialista escogerá el mejor método junto con el paciente, dependiendo de la necesidad del mismo.

Gracias a los innovadores servicios y el buen trato que ofrece la clínica dental Alberto Rodríguez, sus pacientes se sienten seguros de dejar su salud bucal en manos de expertos.



