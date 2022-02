La formación en realidad virtual con Innovae Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de febrero de 2022, 12:46 h (CET)

En el ámbito industrial, el riesgo que acarrean ciertas actividades, como operar una grúa o una máquina de soldar, elevan profundamente el coste que requiere la capacitación del personal que las ejerce.

Para muchos negocios, la falta de personal debidamente capacitado en estos ámbitos ha redundado en altos costes y hasta pérdidas para sus empresas.

Una solución práctica, eficiente y, sobre todo, sumamente segura para todas estas situaciones es la realidad virtual, que lejos de ser una especulación futurista, hoy en día es una herramienta que varias empresas alrededor del mundo se encargan de desarrollar. Una de estas es Innovae, una empresa especializada en formación en realidad virtual y aumentada, para solucionar las necesidades de Industria 4.0.

Realidad simulada, una alternativa de entrenamiento Innovae ofrece una solución de aprendizaje virtual para trabajadores y operarios industriales de todo tipo, denominada SAVI, en alusión a las siglas de este término. Consiste en una plataforma diseñada para el entrenamiento de personal en actividades de alto riesgo operativo, mediante cápsulas de simulación que recrean los escenarios que hallarán en su entorno de trabajo.

Estas cápsulas formativas tienen un catálogo de ambientes comunes en la actividad industrial como manejo de grúas, montacargas, trabajos en altura y varias otras actividades de riesgo, o bien, cuya capacitación genera altos costes. También ofrecen el diseño e implementación de cápsulas personalizadas para cualquier escenario particular que el usuario requiera, así como cápsulas multiusuario, que permiten la interacción de varios operarios a la vez, para puestos o actividades que así lo requieran.

La plataforma de Innovae es compatible con las marcas insignia de la tecnología en realidad virtual, como Oculus y Vive, cuyos visores pueden también ser parte de esta experiencia formativa. Gracias a ella, varias industrias pueden reducir significativamente los riesgos al momento de capacitar a su personal sin necesidad de elevar los costes en este aspecto. Sin embargo, lo más interesante es la cercanía que tiene con un videojuego.

Un aprendizaje lúdico SAVI no solo brinda un entorno simulado altamente realista, que permite al usuario sentir el ambiente y aprender de forma práctica lo que serán sus futuras actividades. También genera una notable motivación a través de su sistema de recompensas, que se parece mucho a las medallas que se ganan en los videojuegos. Por ejemplo, cada vez que el personaje cumple una misión o descubre un secreto.

Del mismo modo, la plataforma registra los datos y progresos de cada usuario a modo de logros, hitos y medallas. Entre más horas se practica en el simulador, más logros se desbloquean, y conforme se acumulan, estos permiten acceder a certificaciones, que respaldan el aprendizaje del operario.

La plataforma también lleva un registro del historial de cada usuario, lo que permite evaluar su proceso de aprendizaje. De este modo, los procesos formativos que antes se caracterizaban por ser costosos, estresantes y de alto riesgo, se vuelven un juego seguro y divertido que, al mismo tiempo, garantiza el aprendizaje de los futuros operarios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.