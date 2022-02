Los españoles, entre los europeos que más se exceden económicamente comprando regalos a sus parejas Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 16:07 h (CET) Según el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, el 21% de los españoles reconoce haberse endeudado por este motivo, frente al 15% de europeos que realiza la misma afirmación San Valentín se ha convertido en una fecha clave para el sector comercial. Año tras año, marcas de todo el mundo aprovechan este día para reforzar sus estrategias de venta ofreciendo atractivos descuentos y ofertas especiales, con el objetivo de incrementar sus beneficios. Una tradición que también lleva a los propios consumidores a reservar parte su presupuesto para comprar un regalo a sus parejas, llegando, incluso, a sobrepasar los límites financieros de lo que pueden asumir.

Según los datos del Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, los españoles están en el Top Cinco de ciudadanos europeos que más se exceden económicamente a la hora de impresionar a su pareja con sorpresas románticas, pues el 21% reconoce haberse endeudado alguna vez por este motivo. Un porcentaje que únicamente superan los irlandeses, los ingleses (ambos con un 24%) y los rumanos (22%), y que estaría por encima de la media europea (15%) y de países como Francia (18%) o Alemania (13%).

Sin embargo, a pesar de la importancia que han adquirido acontecimientos como San Valentín, cada vez más personas consideran innecesario expresar su afecto a través de detalles que precisen un gran desembolso económico. Un ejemplo de ello son los datos del análisis realizado por la firma líder en servicios de gestión de crédito y activos, donde el 40% de los españoles reconoce que los regalos y el ocio en pareja son dos de las primeras partidas que suprimen cuando quieren ahorrar.

Tal y como muestra el estudio de Intrum, este porcentaje también sitúa a España en el grupo de países europeos más propensos a prescindir de este gasto cuando hay que apretarse el cinturón. Encabezando el ranking se encuentran los portugueses, donde casi la mitad de la población (48%) elimina los detalles o los planes románticos cuando quiere ahorrar. Afirmación que también realiza el 44% de los griegos y el 41% de los rumanos. Casi diez puntos por debajo se sitúa la media europea (31%) y países como Reino Unido (33%), Francia (32%) o Alemania (28%).

Para el 17% de los españoles, la razón que lleva a gastarse más de lo debido es el miedo a perder a la pareja, pues consideran que, de no hacerlo, en menos de un año terminaría su relación sentimental. Un dato que deja entrever la necesidad de educar a la población en temas financieros con el objetivo de evitar endeudamientos innecesarios a largo plazo. Especialmente teniendo en cuenta el crecimiento sostenido del índice de precios de consumo (IPC), que actualmente presenta una inflación anual del 6%, tal y como muestran las estimaciones de enero del Instituto Nacional de Estadística.

Consejos para mantener las finanzas en orden este San Valentín

Practicar un consumo responsable es clave para prevenir problemas económicos futuros. Con el objetivo de ayudar durante este proceso, los expertos de Intrum brindan cinco consejos para extremar precauciones en fechas como la de San Valentín:

Establecer previamente un presupuesto. Antes de comprar cualquier regalo, conviene establecer una cantidad monetaria máxima para gastarse. Una vez fijado dicho monto, será posible identificar las mejores alternativas según las preferencias y gustos de la otra persona.

Antes de comprar cualquier regalo, conviene establecer una cantidad monetaria máxima para gastarse. Una vez fijado dicho monto, será posible identificar las mejores alternativas según las preferencias y gustos de la otra persona.

Durante esta fecha, es común encontrar una gran cantidad de ofertas y descuentos. Sin embargo, en este caso, será necesario analizar previamente si el regalo ofertado es el adecuado y si compensa pagar por ese dinero teniendo en cuenta el uso que se le dará.

El pago por cuotas para este tipo de gastos no suele ser la mejor recomendación, pero, si se opta por financiar la compra, es conveniente hacer un análisis realista y responsable, asegurándose de que se tendrá la capacidad económica para hacer frente al pago con el menor número de cuotas posibles para evitar solapar este gasto con otros futuros.

Hablar de dinero es una de las conversaciones más difíciles e incómodas para buena parte de las parejas españolas. Sin embargo, cuando la situación económica particular no atraviesa su mejor momento, conviene compartirlo abiertamente y, si hay que recortar gastos, hacerlo en cuestiones como esta. Según el estudio de Intrum, 1 de cada 3 españoles reconoce que el impacto negativo de la Covid-19 en sus finanzas personales le ha unido más a su pareja. Un hecho que debería traducirse en una mayor predisposición a hablar sobre temas financieros.

Valorar otro tipo de regalos complementarios. Ya sea por una cuestión económica o porque se quiere ahorrar en este tipo de partidas, siempre será posible optar por hacer planes o regalos que no requieran grandes desembolsos. No hay que olvidar que los detalles simbólicos son los que más pueden sumar a cualquier relación.

