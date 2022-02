El Grupo Adecco presenta Feed The Work, para ayudar a personas vulnerables de comedores sociales a conseguir un empleo Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 15:55 h (CET) La compañía líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su apuesta por ayudar a las personas a forjarse un futuro mejor, pone en marcha un programa de voluntariado corporativo con comedores sociales para ayudar a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y dotarlas de herramientas y habilidades para que puedan encontrar una oportunidad laboral Debido a la crisis económica de 2008 y en especial a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19, se está viviendo un repunte en el número de personas que acuden a los comedores sociales. El perfil del usuario del comedor social ha cambiado en los últimos diez años. Antes de la crisis de 2008 se podían determinar tres perfiles tipo de usuarios de comedor social: personas sin hogar, personas sin vínculos sociales (por “nomadismo”, o situaciones derivadas de desestructuración familiar) y personas con problemas de salud mental y/o con dependencias.

Pero en los últimos diez años, y de forma agravada por la pandemia, esta realidad ha cambiado y hoy en día se ha añadido un nuevo perfil mayoritario que sobrepasa la capacidad de los comedores sociales. Se trata de personas trabajadoras en situación de pobreza, en un mercado laboral precario y parados a consecuencia de reestructuraciones de personal, que se ven abocadas a asistir a los comedores sociales. Estos nuevos usuarios de comedores sociales han vivido una situación socioeconómica normalizada hasta hace poco tiempo y con la debida intervención es posible que vuelvan a una vida laboral estable.

En este contexto, el Grupo Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos Humanos, en su apuesta por ayudar a las personas a forjarse un futuro mejor, pone en marcha Feed The Work, un programa de voluntariado corporativo con comedores sociales para ayudar a estas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y dotarlas de herramientas y habilidades para que puedan encontrar una oportunidad laboral. Este proyecto forma parte de Redgeneración Solidarios, el programa de voluntariado corporativo que nace del espíritu solidario de las personas que conforman la plantilla del Grupo Adecco y que cada año suma de manera creciente a nuevos empleados.

En el Grupo Adecco trabajan cada día para mejorar la vida de las empresas y las personas, a través del mejor talento y la innovación permanente. Trabajar para que otros puedan hacerlo es su razón de ser. Con esta idea nace “Feed The Work, del comedor al Empleo” un proyecto de intervención en comedores sociales en el que los empleados darán lo mejor de ellos mismos, como profesionales expertos en empleo, para poner ese conocimiento al servicio de las personas que tienen que acudir a dichos comedores sociales y, de esta manera, ayudarles a que encuentren un trabajo que les abra las puertas de un futuro mejor.

Este proyecto promueve y facilita el poner el talento del equipo humano al servicio de quien más lo necesita. A través de Feed the Work, los voluntarios/as orientarán y acompañarán a personas en situación de vulnerabilidad, usuarias de comedores sociales, con el objetivo de normalizar su situación socioeconómica.

La primera fase del programa será la Escuela de Empleo, en la que los voluntarios/as formarán a los beneficiarios/as en aspectos como: El mercado laboral, el objetivo profesional, el CV, la búsqueda de ofertas, la marca personal, el proceso de selección, entrevistas, etc.

Una vez finalizada la Escuela de Empleo, se ofrecerá a los beneficiarios/as, en los casos en los que sea necesario, aquellas formaciones que mejor se adapten a su perfil de cara a hacerlo más competente y empleable.

Finalmente, se llevará a cabo una intermediación laboral. A través de los consultores del Grupo Adecco habrá un acercamiento a empresas de interés para los beneficiarios/as.

“Feed The Work, del comedor al Empleo” ha fomentado las alianzas con los comedores sociales de la Sociedad San Vicente de Paúl. Además, tienen un acuerdo con la Orden de Malta para poder coordinar juntamente con los equipos de asistencia social un plan de intervención en sus comedores sociales de Madrid y Barcelona.

Estas son las primeras alianzas, pero en base a la cercanía y proximidad del proyecto, y dado que la red de comedores sociales es muy amplia, cada delegación de Adecco podrá actuar en el comedor social de su zona geográfica.

Todos los comedores sociales interesados en participar en esta iniciativa pueden ponerse en contacto a través del siguiente email: redgeneracion.solidarios@adecco.com

