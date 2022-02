GN Hearing tiene las apps para móviles mejor valoradas del mercado por los usuarios

La calificación promedio es de 4.6 en las tiendas de aplicaciones para todas las apps compatibles con audífonos de GN. Si bien la calificación puede variar por país y app, los resultados en todos los casos destacan ampliamente entre el sector audiológico GN Hearing se enorgullece de ser el fabricante con las aplicaciones mejor valoradas por los usuarios de audífonos tanto en App Store como en Google Play.

Basándose en la apuesta continua de la compañía, que prioriza siempre enfocarse en los consumidores de sus productos, GN optimiza para ellos la usabilidad y experiencia de navegación de las herramientas que pone a su disposición para hacerles la vida más fácil. El resultado de agradecimiento en respuesta a este empeño es evidente en estas valoraciones.

Las aplicaciones compatibles con los audífonos de GN Hearing solicitan a los usuarios de la aplicación sus comentarios y los tienen en cuenta para el desarrollo de futuras funciones y para la mejora de la satisfacción del usuario. Asimismo, también se les anima a registrar sus calificaciones para que sean visibles en la tienda de aplicaciones.

Gracias a esta iniciativa, GN cuenta ahora con las aplicaciones mejor calificadas del sector, lo que le añade prestigio adicional a la marca en el escaparate virtual que es la tienda de aplicaciones para los futuros usuarios.

Las aplicaciones móviles marcan una gran diferencia para el usuario final y esta reseña real reproducida a continuación es un testimonio clarísimo de ello. “La aplicación ReSound Smart 3D ha cambiado mi vida. La aplicación marca la diferencia. Lo uso para transmitir llamadas telefónicas directamente a los audífonos, escuchar podcasts y ajustar el perfil de audición para restaurantes, todo ello, incluyendo la música, con una configuración guardada según mi pérdida auditiva. Simplemente, funciona. No podría estar más satisfecho. Recomiendo ReSound a todos los usuarios. Mi esposa también es más feliz al verme en esta situación. No esperes más. Adáptate unos audífonos mientras aún eres lo suficientemente joven para disfrutarlos. No te arrepentirás”.