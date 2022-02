Semana Santa 2022 en Europa, por ARANTRAVEL Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 15:05 h (CET) La Semana Santa es la primera buena oportunidad del año para tomarse unas buenas vacaciones en el extranjero. Semana Santa de 2022 será perfecta para un buen viaje a Europa, ya que cae a mediados de abril y está a pocos días de otro puente y fin de semana festivo, el puente de mayo Para facilitar el desplazamiento de muchos turistas que quieren pasar las vacaciones en el extranjero, las compañías aéreas ofrecerán más vuelos para las vacaciones de Semana Santa de 2022. Será la primera gran oportunidad de pasar unas agradables vacaciones en el extranjero después de este largo periodo de turbulencias.

A continuación, ARANTRAVEL, agencia de viajes en Madrid ha seleccionado los mejores destinos para ir en Semana Santa a Europa, por diversas razones como: buena y variada oferta hotelera, cosas que ver y amplia gama de actividades y eventos.

Los destinos elegidos son buenos tanto para los que tienen unos días de vacaciones disponibles, como para los que disponen de periodos de vacaciones más largos.

¿A dónde viajar en semana santa 2022?

París y Disneyland París: para todos

París es uno de los destinos más populares de Europa para el fin de semana de Pascua. París es una de las ciudades más visitadas y románticas del mundo. Numerosos vuelos, una amplia y variada oferta hotelera y las numerosas cosas que hacer y ver hacen de París una gran opción para todos.

Incluso en unas cortas vacaciones se podrán ver algunos de los monumentos más famosos del mundo, como la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, la Catedral de Notre Dame, el Arco del Triunfo, o dar un romántico paseo en barco por el Sena.

Este año habrá un motivo más para ir a París: el 30º cumpleaños de Disneyland París, el mayor y más famoso parque de atracciones de Europa. El parque francés tiene muchas novedades y sorpresas para los visitantes.

Londres: para las compras y la vida nocturna

Capital de Inglaterra y del Reino Unido, Londres sigue siendo uno de los mejores lugares para ir en Semana Santa en Europa. Los numerosos vuelos de bajo coste que parten de España y la posibilidad de ver muchas atracciones importantes en pocos días son algunas de las razones que impulsan a muchos españoles y europeos a visitar la ciudad en este periodo.

El Big Ben, el Palacio de Buckingham, la Abadía de Westminster y el Puente de la Torre son algunas de las muchas atracciones que se pueden visitar en un par de días. Londres también ofrece iglesias históricas e importantes museos.

No hay que perderse un crucero por el Támesis y un paseo panorámico en el London Eye, la atracción más popular de Londres. Desde una altura de 135 metros se puede disfrutar de una espléndida vista de la ciudad.

La animada e incansable vida nocturna de la capital inglesa hace de Londres un destino perfecto para los jóvenes. Los numerosos centros comerciales, mercadillos y tiendas de alta costura y electrónica harán las delicias de los adictos a las compras.

Lisboa: para los amantes del arte, la historia y la cultura

Con vistas al océano Atlántico, Lisboa no sólo es la capital de Portugal, sino también una de las ciudades más vibrantes y carismáticas de Europa. Cada vez son más los españoles que deciden visitar esta encantadora ciudad, en la que confluyen tradición y modernidad.

Lisboa ofrece muchas cosas que ver, como arte, historia y cultura. Una de las mejores cosas que hacer en la ciudad es visitar sus diferentes barrios y utilizar sus característicos transportes públicos, como los tranvías, funiculares y ascensores.

Praga: un clásico de la Semana Santa

Praga es sin duda uno de los destinos más populares de Europa, y aún más durante el fin de semana de Pascua. La ciudad siempre es hermosa en cualquier época del año, pero lo es aún más en primavera, cuando el crudo invierno queda atrás y los habitantes vuelven a disfrutar de las calles comerciales, los parques y los días al aire libre.

Situada a orillas del río Moldava, Praga tiene uno de los centros históricos más bellos de Europa. Aunque ya no es uno de los destinos más baratos, sigue siendo un lugar perfecto para pasar las vacaciones de Semana Santa para familias con niños, parejas o grupos de amigos.

Budapest: el más barato

Budapest sigue siendo el lugar más barato de Europa para pasar la Semana Santa. Además de ser una gran opción para quienes buscan un viaje de bajo coste, Budapest es una de las capitales más bellas e interesantes de Europa para visitar.

Atravesada por el Danubio, Budapest es una ciudad rica en historia, arte y cultura. La capital de Hungría es un destino especialmente indicado para los jóvenes, por su animada vida nocturna y para las parejas que pueden dejarse llevar por el encanto y el romanticismo de esta histórica ciudad.

Ámsterdam: para los jóvenes

Conocida como la Venecia del Norte por sus canales, Ámsterdam es uno de los mejores destinos de Semana Santa porque combina el encanto de una ciudad histórica con el ambiente animado de una metrópolis moderna con todo tipo de clubes.

La Semana Santa es una de las épocas más bonitas de Ámsterdam, entre otras cosas porque coincide con el Festival del Tulipán, una celebración dedicada al florecimiento de los tulipanes. Incluso dos o tres días son suficientes para ver el centro histórico de la ciudad, que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

Ámsterdam es uno de los destinos más populares para los jóvenes por muchas razones: su modernidad, su atractivo para los jóvenes como lugar de desenfreno y transgresión, y su animada vida nocturna, con algunos de los clubes y discotecas más famosas de Europa.

Viena: para parejas

Con vistas a las orillas del Danubio, Viena es la capital de Austria y el centro político, económico y cultural del país. Conocida como la capital cultural de Europa, visitar su centro histórico es como hacer un viaje en el tiempo.

Viena es una ciudad aristocrática cargada de historia, con un encanto y una fascinación únicos. Incluso unos pocos días son suficientes para admirar sus monumentos, palacios históricos, hermosos parques y muchas fuentes. Entre una visita y otra, se puede combinar con un descanso en uno de los famosos cafés de Viena.

Viena es también una moderna metrópolis con impresionantes rascacielos y grandes centros comerciales. Una visita al Prater, uno de los parques públicos más grandes y famosos de Viena, con su parque de atracciones y sus múltiples propuestas, entre ellas la histórica Noria Gigante, es imprescindible para grandes y pequeños.

Berlín: una buena alternativa

Con la llegada de la primavera, los días se vuelven mucho más largos y suaves que en invierno, la naturaleza despierta y los berlineses y turistas acuden a los parques para disfrutar del aire libre.

Berlín, además de la posibilidad de visitar sus característicos barrios, como las callejuelas medievales de Nikolaiviertel, también ofrece muchas actividades para realizar, como subir a lo alto de la torre de televisión de Alexanderplatz, visitar el zoo de Berlín, hacer un crucero por el río Spree y pasar la noche en una discoteca.

