¿Cuándo podar los árboles y arbustos que florecen en primavera? Por PODAS FLORAMA Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 15:06 h (CET) La pregunta de todas las preguntas: ¿cuándo hay que podar los árboles y arbustos? Siempre hay mucha confusión en torno a este tema. En este artículo se arroja algo de luz sobre esta práctica esencial para el buen crecimiento de plantas y arbustos La tarea de la poda de árboles mantiene la mayoría de las plantas sanas y fomenta el crecimiento de nuevas plantas cuando se hace con regularidad. Pero cuándo y qué podar depende del tipo de planta, su crecimiento y floración.

Por ejemplo, las plantas con flor y las frutales prefieren ser recortadas a finales del invierno o principios de la primavera para estimular una cosecha abundante.

Los árboles y arbustos que florecen en primavera empiezan a producir nuevos brotes en cuanto se caen las flores viejas, por lo que es esencial podar antes de que se formen esos nuevos brotes. Y muchas otras plantas necesitan una poda continua para mantenerse vigorosas.

Los árboles y arbustos tienen diferentes necesidades de poda, según la especie, pero casi todos notan los beneficios de la poda ocasional para dar forma a la planta, limitar el crecimiento o eliminar las partes muertas o enfermas.

Los expertos dividen los árboles y arbustos en dos tipos: los que florecen pronto y los que lo hacen a finales de la primavera o en verano.

Poda y tipos de floración

Muchos árboles y arbustos que florecen en primavera echan las yemas durante el otoño anterior sobre el crecimiento del tallo de ese año. Cuando estas plantas florecen en la primavera siguiente, se dice que lo hacen en "madera vieja", con el crecimiento del tallo del año anterior. Este es el patrón que se tiene en cuenta para muchos árboles y arbustos que florecen en primavera. Cuanto antes florezca el árbol o el arbusto, más probable será que entre en este grupo.

Sin embargo, hay otros árboles y arbustos que florecen más tarde. Se dice que estas plantas florecen en "madera nueva". La mayoría de estas plantas florecen en verano o a finales de la primavera.

Las plantas deben podarse inmediatamente después de la floración

¿Cuál es el mejor momento para la poda? La mayoría de los árboles y arbustos que florecen en primavera lo hacen en madera vieja, en los botones florales que aparecieron en el crecimiento del año anterior. En este caso, la regla general es podarlas inmediatamente después de que las flores primaverales hayan desaparecido.

¿Porque es necesario podar los árboles y arbustos?, un ritmo de poda adecuado permite que las plantas empiecen a producir la nueva madera que creará los brotes florales de la próxima primavera. Después de la floración, tendrá un período de un par de semanas para realizar esta poda antes de que los brotes de la próxima temporada comiencen a cuajar.

Algunas de las plantas que deben podarse inmediatamente después de la floración son:

Azalea (especie de rododendro)

Spirea de corona nupcial (Spirea x vanhouttei)

Manzazo silvestre en flor (especies y cultivares de Malus)

Ciruela de flor (Prunus blireana)

Membrillo en flor (Chaenomeles speciosa)

Hortensia , Hoja grande (Hydrangea macrophylla)

Lila (Syringa vulgaris)

Magnolia (especies y cultivares de Magnolia)

Naranja falsa (Philadelphus coronarius)

Laurel de montaña (Kalmia latifolia)

Rododendro (especie de rododendro)

Ciervo rojo (Cercis canadensis)

Arándano rojo (Amelanchier x grandiflora) Plantas que se podan durante el periodo de inactividad

La mayoría de los árboles y arbustos que florecen en verano necesitan ser podados durante el periodo de inactividad, a finales del invierno o principios de la primavera, antes de que comience el nuevo crecimiento. Si una planta se describe como "floreciendo en madera nueva", debe ser podada durante su período de inactividad, ya que esto le da mucho tiempo para crear la madera nueva que produce una buena floración de verano.

Estos son algunos de los árboles y arbustos para los que se suele recomendar la poda durante el periodo de inactividad:

Peral de Bradford (Pyrus calleryana)

Arbusto de las mariposas (Buddleia Davidii)

Arrayán (Lagerstroemia indica)

Cornejo en flor (Cornus florida)

Abelia brillante (Abelia x grandiflora)

Árbol de lluvia dorado (Koelreuteria paniculata)

Espino (especies y cultivares de Crataegus)

Madreselva (Lonicera fragrantissiam)

Hortensia, Peegee (Hydrangea paniculata 'Grandiflora')

Potentilla (Potentilla fruticosa)

Spirea (Spirea japonica)

Glicina (Wisteria spp) ¿Cuándo romper las reglas?

A veces tiene sentido ir en contra de la práctica habitual y podar un arbusto de floración primaveral durante la temporada de inactividad, aunque esto signifique sacrificar los botones florales y perder las flores durante una temporada:

Cuando hay que rejuvenecer un árbol o arbusto viejo y hacer cortes extensos, es mucho más fácil podar cuando se puede ver la forma de la planta. Este tipo de poda es más fácil de realizar mientras el árbol o arbusto está inactivo, antes de que las ramas queden enmascaradas por las hojas.

extensos, es mucho más fácil podar cuando se puede ver la forma de la planta. Este tipo de poda es más fácil de realizar mientras el árbol o arbusto está inactivo, antes de que las ramas queden enmascaradas por las hojas. Cualquier tipo de poda supone un esfuerzo para la planta . Si se poda mientras el árbol está intentando crecer activamente en primavera, será una carga aún mayor. La poda de reposo permite al árbol o al arbusto hacer frente a la curación del corte sin tener que preocuparse por la producción de hojas y flores o el envío de nuevos brotes.

. Si se poda mientras el árbol está intentando crecer activamente en primavera, será una carga aún mayor. La poda de reposo permite al árbol o al arbusto hacer frente a la curación del corte sin tener que preocuparse por la producción de hojas y flores o el envío de nuevos brotes. Las plantas podadas en invierno son menos susceptibles a los problemas de insectos y enfermedades. La poda crea heridas abiertas por las que pueden entrar insectos, bacterias y esporas de hongos. Estos patógenos no son activos en invierno, la poda en esta época reduce la posibilidad de infección. Aunque la poda en la temporada de inactividad puede hacer que el árbol o arbusto pierda las flores durante una temporada, generalmente vuelve con una floración aún más vigorosa al año siguiente.

Cómo podar los árboles

Si se cultiva un árbol por sus frutos, hay que dar prioridad a la poda.

Los cortes de cabecera, o el corte de los extremos de las ramas, concentran la energía de cada rama y la animan a producir más frutos la temporada siguiente.

Los cortes de raleo o la eliminación de ramas enteras permiten eliminar las ramas muertas o enfermas. Así es como se hace:

Inspeccionar el árbol a finales del invierno o principios de la primavera para ver dónde necesita poda. Hay que tener en cuenta las ramas que hayan crecido más de 50 cm: es poco probable que vuelvan a dar frutos.

para ver dónde necesita poda. Hay que tener en cuenta las ramas que hayan crecido más de 50 cm: es poco probable que vuelvan a dar frutos. Identificar las ramas que debe conservar y las que se deben eliminar . Decidir qué ramas conservar y cuáles eliminar en función de la salud, la forma, el patrón de crecimiento e incluso las preferencias personales. A veces es útil marcar las ramas para la poda con trozos de cuerda mientras se observa todo el árbol.

. Decidir qué ramas conservar y cuáles eliminar en función de la salud, la forma, el patrón de crecimiento e incluso las preferencias personales. A veces es útil marcar las ramas para la poda con trozos de cuerda mientras se observa todo el árbol. Eliminar las ramas no deseadas con una tijera de podar , así como cualquier rama nueva innecesaria que pueda desviar la energía de las que dan fruto. Las ramas que crecen hacia abajo deben ser las primeras en ser podadas.

, así como cualquier rama nueva innecesaria que pueda desviar la energía de las que dan fruto. Las ramas que crecen hacia abajo deben ser las primeras en ser podadas. Realizar cortes de cabecera: Realizar cortes de cabecera en el viejo crecimiento alrededor del árbol para darle forma. Cada corte aumentará el número de ramas laterales. La poda de setos

¿Cuándo y cómo podar los setos? Casi todas las variedades de seto necesitan ser podadas al menos 3-4 veces al año durante los tres primeros años de su vida (preferiblemente entre mayo y agosto).

Es esencial cortar las ramas en ángulo y cerca de los brotes. Es mejor evitar los cortes con flecos y preferir un corte limpio para evitar los hongos y comprometer la salud de sus arbustos.

En cuanto a la forma, lo mejor es seguir la llamada forma de "trapecio". Se trata de un pequeño truco, que consiste en mantener la parte inferior más ancha que la superior, ideal para obtener un seto grueso sin zonas desnudas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.