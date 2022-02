Elevar y equilibrar el talento de la empresa, por igualdadonline.com Emprendedores de Hoy

febrero de 2022

Nunca se podrá llegar a saber como habría sido la humanidad si el talento femenino hubiese puesto en marcha todo su potencial, de haber incluido todo lo que hasta día de hoy está por descubrir. Ese otro 50 % que permaneció en silencio, limitado a hacer y pensar como el 50 % masculino, puesto que no se reconocía siquiera su existencia. El viaje de la humanidad sin ellas.

La empresa grande y pequeña tiene ahora la oportunidad de crecer en competencias y potenciales, sin necesidad de contratar ni una persona más, solo dirigiendo su mirada y su escucha al talento femenino que busca emerger en sus gestiones, y aportar a sus procesos. Actualmente, se da, además, la coyuntura de la obligación legal de elaborar un Plan de Igualdad de Género para la empresa.

Con el objetivo de elevar y equilibrar el talento masculino y el talento femenino en las empresas, el servicio de igualdadonline.com elabora planes de igualdad de género. Con respuestas ágiles y efectivas, cada cliente obtiene un plan de acuerdo a sus necesidades e identifica estrategias para el crecimiento de su talento laboral.

Plan de igualdad, ¿en qué consiste? La psicóloga laboral Sinthya Martin es la encargada de trazar el plan de igualdad para las empresas, sin necesidad de intermediarios y ni del coste adicional que implicaría contratar a un gran despacho. La psicóloga asesora y guía el proceso en todo momento, de forma online, para garantizar resultados efectivos.

Lo primero es definir los objetivos del Plan y conformar una comisión paritaria. El siguiente paso es realizar el diagnóstico cualitativo y cuantitativo de la empresa donde se evalúa cómo se llevan a cabo los procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, condiciones de trabajo, entre otros y se realiza una auditoría retributiva para identificar la brecha salarial entre hombres y mujeres en caso de haberla.

Con los resultados del diagnóstico, se definen las medidas concretas a tomar y sus plazos de ejecución, así como los medios y recursos necesarios para implementarlas. Como penúltimo paso, se construye un sistema de evaluación y seguimiento para, finalmente, presentarlo ante el REGCON, dando así cumplimiento a la normativa.

¿Qué beneficios aporta un plan de igualdad en las empresas? Hay muchos beneficios de elaborar un Plan de Igualdad contratando la asesoría de una experta. Tener acciones de igualdad de género, mejora el employer branding, que tiene que ver con la imagen de la compañía como un buen lugar para trabajar, ya que se proyecta como un negocio actual y comprometido en donde apetece trabajar. Esto también tiene un efecto positivo en la selección de personal, porque atrae candidaturas de personas con mayor talento. En cuanto a la gestión del talento, se multiplica y crece al incluirse ideas, acciones y habilidades que estaban latentes, pero no vistas, y así se mejora el clima laboral, al sentirse el personal tomado en cuenta y con perspectivas de aportar y crecer. Por su parte, los mensajes en contra de la discriminación y las acciones de conciliación son elementos que mejoran el ambiente laboral.

El aspecto legal es muy importante para las empresas. Por ello, contar con un plan de igualdad evitaría sanciones aplicadas durante una inspección, o en caso de recibir una demanda por parte de un empleado o empleada. Mientras que, para obtener mejores oportunidades de acceder a una licitación de contratos públicos, la igualdad laboral entre mujeres y hombres es un requisito en las bases reguladoras.

Sinthya Martin sabe que la empresa necesita procesos sencillos y ágiles y así los desarrolla, pero tiene una visión especial, además de cumplir los requisitos legales mira las acciones que más y mejor favorecerán a la gestión de la plantilla. Con más de 30 años de experiencia en Recursos Humanos sus tiempos de respuesta son ágiles y efectivos, tan solo con comunicarse por teléfono, WhatsApp o correo electrónico (sinthya@igualdadonline.com), la psicóloga Sinthya Martin, aclarará los detalles del servicio y prepara un presupuesto.



