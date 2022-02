La empresa Tot-Net celebra su 60 aniversario Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 14:51 h (CET) La compañía Tot-Net, una de las principales empresas de servicios de limpieza en el país, conmemora este 2022 su sexagésimo aniversario. Repasamos con su propietario José Luis Corral, las seis décadas de historia de la firma Los primeros pasos de la compañía se remontan a 1962, cuando unas devastadoras riadas asolaron la provincia de Barcelona, y más concretamente el Vallés Occidental. Faustino Corral, fundador de Limpiezas Netto originaria de la actual Tot-Net, coordinó los trabajos de desescombro y limpieza de las escuelas municipales de la zona, anegadas por el barro. "Su labor fue el pilar sobre el que sustentó una idea: ofrecer al mercado la externalización de las tareas de limpieza, actividad que realizaba cada cual con sus propios medios", señala José Luis Corral, sobrino del fundador y actual propietario de la compañía.

De Limpiezas Netto a Neteges Tot-Net

En pocos años Limpiezas Netto se convirtió en una de las empresas referentes en la provincia de Barcelona. Su crecimiento en el mercado se truncó a finales de la década de los 70, como consecuencia de la crisis del petróleo. "Esta situación llevó a una subida de precios, de salarios, a una inflación desbordada, que las empresas no podían soportar, y que llevó al cierre de muchas industrias textiles. En el caso de Netto, no le fue posible repercutir a los clientes el incremento de costes que estaba teniendo. Eso obligó a la compañía a realizar toda una serie de cambios y nuevas propuestas, y con un espíritu renovador a principios de los 80 constituimos Neteges Tot-Net", afirma Corral.

El buen hacer y la profesionalización de la empresa en los sucesivos años, permitió que a lo largo de la década de los 90, Tot-Net se expendiera y tuviera actividad en las cuatro provincias catalanas.

Siglo XXI, expansión de la compañía en España

La crisis inmobiliaria que asoló el país durante la primera década de este siglo, provocó muchos cambios en la gestión de las compañías. "Muchas empresas fueros absorbidas por grupos o por otras corporaciones, y observamos que estos grupos lo que querían era centralizar proveedores y unificarlos, y entendimos que la mejor manera de sobreponeros a estos cambios era dar servicio a nivel de todo el país", señala Corral. Actualmente Tot-Net cuenta con instalaciones en Madrid y Barcelona, y forma parte como miembro fundador, de la Alianza Ibérica de Servicios integrales, que le permite estar entre las principales empresas de limpieza en España y Portugal.

Compromiso con el empleo de calidad y el desarrollo profesional de la plantilla

Tot-Net cuenta actualmente con un equipo de más de 1.000 personas, especializadas y cualificadas en el ámbito de la limpieza profesional. Según constata su propietario, la formación del personal es uno de los rasgos que más valoran los clientes de la compañía. "Hasta hace unos años la percepción del personal de limpieza es que estaba escasamente formado. En Tot-Net nos ocupamos de que esté preferentemente formado, desde las labores básicas de limpieza, la comunicación con el cliente y la especialización en la que queremos estar’. Por ello, la compañía ha implementado en estos últimos años la Universidad Corporativa de Tot-Net, para dotar a la organización de una estructura formativa alineada con los objetivos. "Estamos muy satisfechos de los primeros pasos de nuestra facultad. Uno de los grandes objetivos de la puesta en marcha de la universidad corporativa es crear un valor añadido, tanto para el trabajador, como para el cliente y la compañía", asegura Corral.

Tot-Net, a la vanguardia tecnológica

La compañía ha pasado de los inicios en un núcleo familiar a convertirse en una empresa moderna, actualizada y dirigida por profesionales que saben adaptarse a los cambios en el mercado. "Tot-Net siempre se ha caracterizado por sobreponerse a esa tendencia conservadora del sector de la limpieza, y hemos estado a la vanguardia en el uso de las últimas novedades, tanto en maquinaria como en productos de limpieza. Somos una empresa pionera en el sector gracias a la creación de nuestro departamento de I+D+I, cuya misión es mejorar procesos, implementar novedades y dar solución a problemas vinculados con nuestra actividad", afirma José Luis Corral.

Certificaciones Tot-Net

A lo largo de estos 60 años, el modelo de negocio de Tot-Net se ha basado en la gestión eficiente, ética y responsable de todos sus procesos. Esta máxima exigencia en los más altos estándares de calidad, ha llevado a la empresa a contar con diferentes certificaciones internacionales en materia de seguridad y salud laboral, gestión ambiental y calidad de sus servicios. "En Tot-Net consideramos que cada uno de nuestros procesos tiene que pasar por auditorias o agentes externos, que garanticen que somos respetuosos con las personas, con los clientes y con la sociedad en general", afirma Corral.

Digitalización de todos los procesos administrativos

El propietario de la compañía también habla de alguno de los proyectos en curso como es la transformación digital de los procesos administrativos. "Queremos reducir o eliminar tareas rutinarias y de documentación y en paralelo estamos proyectando nuevas funciones para los empleados que las dejarán de hacer". Por otro lado, Tot-Net también quiere utilizar todos los recursos técnicos y mecánicos que ofrezca el mercado para optimizar el rendimiento y el bienestar de sus trabajadores, evitando al máximo los esfuerzos físicos.

Sobre Tot-Net

Tot-Net, con más de sesenta años de experiencia, está entre las principales empresas de limpieza de España.

Disponer de unas instalaciones limpias y cuidadas es una exigencia colectiva, es un factor que influye positivamente en las personas y generalmente es una necesidad sanitaria. El servicio que aporta Tot Net contribuye a que esa sea la imagen que transmiten sus clientes. La imagen de sus clientes es la imagen de Tot Net.

