En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Annabel Serpico, investigadora del laboratorio farmacéutico AORA Health, da visibilidad a su experiencia como científica, mujer y extranjera en España Según el informe Científicas en Cifras 2021 del Ministerio de Ciencia e Innovación, el personal investigador en España está compuesto por un 41% de mujeres, cifra que se ha incrementado en los últimos años, ya que no crecía desde 2009, con un 39%. Sin embargo, esta mejora se debe al empuje del número de investigadoras en la Administración Pública (52%), mientras que en Universidades (43%) y en el sector empresarial (31%) se ha mantenido igual. España se ha colocado por delante de la media de la UE, que se sitúa en un 38%.

Sin embargo, el informe destaca la escasa representación de mujeres en las categorías de mayor rango. La segregación vertical se produce de forma clara en los puestos de toma de decisiones.

AORA Health, laboratorio farmacéutico especializado en el diseño y producción de productos nutracéuticos de alto valor, apuesta firmemente por la integración del talento y el conocimiento femenino en su departamento de investigación, actualmente gestionado por un hombre y una mujer al 50%, así como por la visibilidad de la labor de las mujeres científicas.

Annabel Serpico se incorporó a la compañía en septiembre de 2021, donde desarrolla la función de responsable del desarrollo y análisis de nutracéuticos.

Según Anabel: "Afortunadamente, hasta el momento no he tenido dificultades por ser mujer. He tenido la suerte de trabajar, siempre, en lugares multiculturales y multidisciplinares, que han visto mi nacionalidad y mi género como un valor añadido. Sin embargo, es cierto que la igualdad en el ámbito científico aún no se ha alcanzado. Las niñas y las jóvenes necesitan referentes femeninos que les impulsen a iniciar su carrera científica, siempre que sea su vocación".

"Me gradué magna cum laude en la Università degli studi di Napoli (Italia), con un master en biotecnología molecular e industrial. Tras obtener mi título, trabajé como investigadora durante 15 meses en esta Universidad, en celulasas y hemicelulasas, con el objetivo final de mejorar el proceso de producción de bioetanol, a partir de biomasas lignocelulósicas", explica la investigadora.

"Por otro lado, obtuve un Doctorado en Química en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), trabajando en el desarrollo de enzimas por la producción de principios activos farmacéuticos (API). Durante los tres años siguientes, he sido líder de la línea de investigación de biocatálisis en el equipo de biotecnología en el centro tecnológico LEITAT. En esta posición, he estado trabajando en una amplia variedad de proyectos con financiación internacional y nacional, así como proyectos industriales para entidades privadas, que me han permitido ampliar mis conocimientos y experiencia en varias clases de enzimas y aplicaciones industriales", ha afirmado Annabel.

Annabel Serpico ha sido, además, coordinadora técnica del proyecto H2020 BIOCON- CO2, relativo a la conversión de CO2 bruto en productos de valor añadido y participado activamente en el desarrollo y redacción de propuestas como el OXIPRO en la convocatoria FNR16: Enzimas para productos de consumo más respetuosos con el medio ambiente, que recibió, recientemente, una puntuación de 14,5/15 y financiación europea. Actualmente, su función principal en AORA Health es dar soporte científico al desarrollo de los productos de la marca, liderando los proyectos de colaboración con los centros de investigación con los que trabaja la empresa.

AORA Health realiza una apuesta decidida por el talento científico, puesto que sus productos se basan en la combinación de moléculas bioactivas de sustancias naturales, para potenciar efectos sinérgicos, beneficiosos para el bienestar y la salud de las personas. Sus productos están avalados por estudios clínicos y la compañía colabora con entidades como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación (CIAL), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la Sociedad Científica Psicosomática y Psicológica, la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el Centro Tecnológico de Valencia (AINIA), la Universidad de Cambridge y el Instituto Karolinska de Suecia, entre otros centros internacionales.

AORA Health cuenta con una plantilla compuesta en un 65% por mujeres. En el área de investigación es paritaria al 50% en cuanto a género y uno de sus principios es la flexibilidad a la hora de dar respuesta a su plantilla, para conciliar la vida personal y laboral.