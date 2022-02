Las víctimas del pasado ​Martín Martínez Martínez, Barcelona Lectores

viernes, 11 de febrero de 2022, 16:14 h (CET) El Parlamento catalán ha aprobado una resolución para revisar la historia, en beneficio de las "brujas", mujeres condenadas. Revisando la historia, se quiere decir, que estas mujeres, tal vez, no eran tan culpables. Quizás muchas de ellas fueron víctimas de las circunstancias. Esta revisión de la historia, se realizará, sin muchos problemas. Alguna broma, y no más.



El parlamento español también ha querido y quiere revisar la historia. Seguramente, en beneficio de las víctimas del franquismo solo. Seguramente. Esta revisión ha generado mayores protestas. La derecha no acepta esta revisión porque, a su juicio, conlleva abrir viejas heridas. Los que tenemos limitaciones vivimos con perplejidad la polémica.

Seguramente la izquierda quiere que se vea el lado bueno. El lado bueno de las víctimas de la dictadura. Seguramente quiere hacer lo que hizo la derecha después de ganar la guerra: «Acusar y justificarse».

¡Ah!. Recupero un recuerdo: Veinte años después de terminada la guerra, en mi entorno, solo se hablaba de las atrocidades de los rojos. Las atrocidades de los ganadores, nadie las mencionaba y si alguien se atrevía, terminaba diciendo, «Se reaccionó contra el desorden». Sin decir, que detrás de los desórdenes también estaba la derecha.

