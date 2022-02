Otro futuro para la región leonesa

En 1938, entre Cáceres, Plasencia y Salamanca llegan a circular 26 trenes diarios (18 de mercancías y ocho de viajeros)por la línea Ruta de la Plata. Un siglo después no circula ni siquiera uno, habiendo desaparecido entre Plasencia y Béjar raíles y traviesas. Retorno a la nada más absoluta. Ese es el futuro que vienen diseñando para la Región Leonesa triprovincial los partidos políticos centralistas de uno y otro color. El PSOE eliminó de un plumazo, al comienzo de los ochenta la línea Palazuelo-Astorga y La Fuente de San Esteban-La Fregeneda. Un mazazo para el desarrollo económico de nuestra región, a la que el acuerdodel PSOE con la UCD ninguneó la autonomía con maniobras claramente inconstitucionales. Autonomía cero. Además de impedir a la Región Leonesa gestionarse autónomamente, se la colocó en dependencia de Castilla y de Valladolid al servicio del eje Valladolid-Palencia-Burgos, de la horizontalidad del denominado “Eje del Duero”. Y eso lo fraguó el PP. Los adalides del proyecto se encontraban en la izquierda comunista y pronto contaron con la adhesión de los grupos ya citados, a los que se unió el desaparecido CDS y más tarde el partido Ciudadanos. Basta seguir las votaciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado durante las últimas décadas para descubrir la posición de cada uno respecto a la Región Leonesa, sus infraestructuras, economía, lengua, identidad, etc. Si el PSOE nos privó de la línea ferroviaria Ruta de la Plata, el PP veta su reapertura. El trato del corredor del Oeste ha sido completamente distinto en Extremadura, donde se ha mantenido gracias a la iniciativa autonómica. ¿Y qué decir si comparamos el corredor del Oeste con el corredor Mediterráneo, que afecta a otra región triprovincial como es la valenciana? ¡¡Que no nos cuenten cuentos!! Lo que verdaderamente desuney hunde a los pueblos es la injusticia y el agravio comparativo entre regiones, no los regionalistas. No hay nada imposible. No se atrevieron con Extremadura, pero hundieron la Región Leonesa. Va siendo hora de recuperar el tiempo perdido y de que todos los leoneses nos pongamos a trabajar por nuestra Región Leonesa. En primer lugar, con nuestro voto. ¡Vamos a ello!