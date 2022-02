El poso de la vida

“Se piensa el ladrón que todos son de su condición”, reza el refrán. Pero todo el mundo se resta de esta suma, incluido yo. El mundo es una proyección de lo que cada uno es: al juzgar al mundo, uno se delata. Esto, si uno fuera humilde, se podría utilizar como pista para conocerse a sí mismo. También Sócrates dijo que solo se reconoce aquello que se conoce. Y en Corintios 13:12 dice:” Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara”.

En mi opinión, estas tres frases quieren decir lo mismo. Pondré un ejemplo:” Hace tiempo tuve un jefe que me sisaba del sueldo. Yo me quejaba, pero esta persona no me hacía caso. Un día empezó a faltar dinero de la caja y claro, pensaba que era yo el responsable y me acusaba por ello, ¿cómo no? Como no dormía en paz, al tiempo me despidió, pero el dinero siguió faltando. Un día nos cruzamos por la calle, me lo contó y me pidió disculpas…”

Opino que en la medida en la que nos vamos corrompiendo, a nuestros ojos el mundo se va malogrando. Osho también decía: “Tú eres el responsable de lo que ves en mí.” Yo creo que el secreto no está en el perdón, sino en comprender la verdad. En fin, estimo que la sabiduría es el poso que nos queda después de haber vivido.