El compromiso de Schneider Electric con la igualdad de género reconocido por Bloomberg

viernes, 11 de febrero de 2022, 13:43 h (CET) La empresa obtuvo una puntuación superior a la media general, con las calificaciones más altas en las categorías de igualdad salarial y paridad salarial entre hombres y mujeres. Este reconocimiento demuestra el compromiso de Schneider Electric con la igualdad de género Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha anunciado su inclusión en el Índice Bloomberg de Igualdad de Género (GEI) de 2022, por quinto año consecutivo. Schneider Electric es una de las 418 empresas de entre 45 países y regiones que se han unido al GEI de Bloomberg de 2022, que mide la igualdad de género en base a cinco ejes: liderazgo femenino y canalización del talento, igualdad salarial y paridad salarial entre hombres y mujeres, cultura inclusiva, políticas contra el acoso sexual y marca en favor de las mujeres.

Schneider Electric obtuvo una puntuación significativamente superior a la media global del GEI, y su calificación más alta se sitúa en la categoría de igualdad salarial y paridad salarial entre hombres y mujeres. El "Global Pay Equity Framework" de Schneider Electric identifica las diferencias salariales entre hombres y mujeres dentro de grupos comparables de empleados y garantiza la coherencia, la equidad y una mayor transparencia. Schneider Electric se ha comprometido a alcanzar una diferencia salarial inferior al 1% entre mujeres y hombres para 2025.

Schneider Electric también supera las puntuaciones medias del GEI en las categorías de cultura inclusiva, hasta un 15%, y como marca en favor de las mujeres, un 17%. Estas puntuaciones demuestran el compromiso de la empresa con la promoción de la igualdad de género en su plantilla mundial de 128.000 personas.

Los resultados forman parte de la estrategia de sostenibilidad global de la empresa para 2025, que incluyen objetivos para aumentar la representación femenina, desde las nuevas contrataciones hasta los altos cargos, y reflejan el compromiso continuo de Schneider de impulsar un cambio positivo y ofrecer igualdad de oportunidades para todos.

El índice GEI de Bloomberg es un índice modificado ponderado por la capitalización del mercado que sigue el rendimiento de las empresas públicas comprometidas con la transparencia en los datos de género.

Para conocer los detalles de otros premios y reconocimientos recientes recibidos por Schneider Electric, incluidos los del European Women on Boards Gender Diversity Index, WeQual y el Financial Times, hacer clic aquí.

