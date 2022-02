Tina Mylon de Schneider Electric, gana el premio People and Culture Award de WeQual Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 13:52 h (CET) Vicepresidenta Senior de Talento y Diversidad de Schneider Electric, gana el premio People and Culture Award de WeQual Tina Mylon, vicepresidenta sénior de Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, ha sido nombrada ganadora de la categoría de People & Culture en los Premios WeQual 2022 para Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Estos premios empresariales únicos están diseñados para aumentar la diversidad del comité ejecutivo del grupo en las mayores empresas del mundo.

Como parte de su misión de ayudar a abordar el lento progreso en el nombramiento de mujeres para puestos ejecutivos de alto nivel, WeQual defiende a las mujeres de negocios de éxito que están un paso por debajo, o trabajando, en el nivel de la C-suite. La preparación de Tina para un puesto ejecutivo global destacó cuando fue evaluada anónimamente junto a las otras dos finalistas de su categoría. Este proceso incluyó una entrevista ejecutiva con Steve Cahillane, presidente y director general de The Kellogg Company, quien destacó la pasión, la energía y las probadas habilidades para establecer contactos de Tina.

"Ya era un gran honor formar parte de las finalistas de WeQual EMEA con un grupo increíble de mujeres líderes. Recibir este premio es muy especial. Es un reconocimiento a la importancia vital de las personas y la cultura en los negocios, y al progreso continuo de Schneider Electroc en estas áreas", comenta Tina.

Charise Le, Directora de Recursos Humanos de Schneider Electric, añade: "Estamos muy orgullosos de este merecido reconocimiento a Tina, que es un modelo para todos nosotros en Schneider Electric. Ella vive y demuestra nuestros valores a través de todo lo que hace, y está liderando la forma en que seguimos transformando nuestra cultura. Este reconocimiento WeQual es un fuerte reflejo de cómo las grandes personas hacen de Schneider Electric una gran empresa, y de cómo estamos comprometidos con el fomento de una cultura de diversidad e inclusión."

Como miembro de WeQual Alumni, Tina recibirá el apoyo de la red global de WeQual, que ayuda a las empresarias de alto nivel a dar el siguiente paso dentro de sus organizaciones. Más del 35% de las ganadoras de los anteriores premios WeQual han ascendido a los equipos de dirección de las principales empresas mundiales. En 2020, Monique Elliott, Vicepresidenta Senior de Marketing Global de Industrial Automation de Schneider Electric, también se unió a este club de 168 finalistas de WeQual.

Como parte de su estrategia de sostenibilidad y de su papel como impact company, Schneider Electric se compromete a impulsar un cambio positivo y a ofrecer igualdad de oportunidades para todos. Esto incluye aumentar la diversidad de género en toda la plantilla de la empresa y garantizar que las mujeres representen el 50% de las nuevas contrataciones, el 40% de los directivos de primera línea y el 30% de los altos cargos para 2025.

WeQual ha anunciado los ganadores de 2022 en EMEA de una serie de sectores como Tecnología, Transformación, Comercial, Desarrollo de Negocio, Compras y Cadena de Suministro, Marca y Finanzas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.