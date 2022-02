Uller se consagra en Formigal como la marca de referencia Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de febrero de 2022, 10:44 h (CET)

Una marca agradecida a sus raíces Uller, la compañía española de moda y óptica deportiva, está peleando con las marcas más famosas a nivel internacional, las cuales son históricas en países con una gran tradición en deportes alpinos de invierno.

Es una marca creada por esquiadores locales de Formigal que llevan más de 40 años esquiando por sus laderas y han visto toda la evolución y transformación de la estación. Además de haber pasado por el equipo de competición de la estación, han sido pioneros del freeride antes de que se pusiera tan de moda esta modalidad.

Sin lugar a dudas, está siendo la marca de esquí española con mayor éxito de todo el panorama, y es que sus datos lo avalan. Actualmente, además de estar presentes en España, distribuyen sus gafas de esquí en los países más importantes de tradición alpina, como son Francia, Alemania, Austria, Suiza, Italia, Canadá, Chile, Estados Unidos y Japón, entre otros. Pero, además, son los patrocinadores oficiales de las 7 estaciones del Pirineo Aragonés Astún, Candanchú, Formigal, Cerler, Javalambre, Valdelinares y Panticosa.

Pero si esto pudiera parecer poco, se han convertido en la marca de moda que hay actualmente en Baqueira-Beret, la estación más importante y elitista de España.

Para los aficionados al esquí, Formigal no necesita presentación, puesto que es una de las estaciones más clásicas y antiguas de España, y para quienes no la conozcan, se puede decir que es una gran estación de esquí situada en el Pirineo Aragonés en la provincia de Huesca que a día de hoy pelea por intentar alcanzar a las marcas líderes del Pirineo español y andorrano. Aun siendo una estación de esquí más orientada al ocio del Apres Ski, también cuentan con unas modernas instalaciones para el remonte de los esquiadores. Incluso recientemente han inaugurado una silla de 6 plazas con la tecnología más puntera del sector.

Es lógico que el grupo de Aramon Formigal quisiera captar esta marca como patrocinadores porque es casi de obligación el construir proyectos con gente de la casa, hacer lo contrario, sería antinatural. Desde Uller cuentan que para ellos su prioridad es aportar todo lo que esté en sus manos a la estación de Formigal y especialmente a la gente y los negocios del Valle de Tena.

“No hay que olvidar que somos unos invitados a sus montañas y las hemos esquiado durante los últimos 40 años. Es de bien nacido el ser agradecido por lo que si podemos aportar cualquier cosa que esté en nuestras manos a la gente y negocios locales del Valle, será el mejor acto de agradecimiento que podamos tener con ellos, más incluso ahora con todo lo que han sufrido durante el año de pandemia donde permaneció cerrada la estación”, apunta Eduardo, CEO de la marca.

Continúa diciendo, “nuestro objetivo para la temporada 2022/23 es 100% claro, vamos a apoyar de forma incondicional todos los proyectos deportivos que podamos en el Valle de Tena. Sin lugar a dudas, es nuestra obligación contribuir en esta región desde los valores del deporte. Tenemos grandes proyectos en marcha que nos harán ser definitivamente la marca que más apoye al Valle a nivel deportivo y será además nuestra consagración dentro de la estación. Cuando actúas con el corazón, encuentras muchas puertas abiertas porque la gente lo percibe, lo aprecia y lo recuerda”.

No hay muchas empresas que tengan tan claros estos valores por lo que se puede decir que la estación de Formigal ha tenido suerte de haber encontrado una marca tan entregada y agradecida.

“Nos han propuesto entrar como patrocinadores en las mejores estaciones de España y Andorra, pero hemos priorizado siempre el aportar nuestros esfuerzos a la que es como nuestra casa. Ya habrá tiempo de llegar a más sitios, pero a día de hoy, tenemos que hacer los deberes donde tenemos nuestras raíces” comenta nuevamente Eduardo.

Uller, además de ser uno de los patrocinadores más importantes de la estación, también es patrocinador de la Escuela Española de Esquí de Formigal. “Soy el esquiador que soy gracias a todo lo que me han enseñado, les estaré eternamente agradecido y tendrán siempre que quieran el apoyo de nuestra marca. Tuve profesores que me enseñaron los valores del esquí y la montaña y a día de hoy son amigos, es el mejor regalo que he podido tener” añade de nuevo Eduardo.

A pesar de ser gafas de esquí creadas para la práctica de la modalidad freeride (patrocinan muchos riders en diferentes estaciones), también son la elección de esquiadores no tan experimentados. Y por supuesto, también son usadas para el “postureo” por caras muy conocidas de Instagram.

A nivel óptico, cuentan con lentes premium de alta gama donde han desarrollado su reconocida tecnología X-POLAR que realza los colores y contrastes del entorno y el relieve. Han conseguido un gran reconocimiento gracias a sus lentes que compiten con marcas de óptica tradicionales alemanas y americanas.

No hay mucho más que decir, Uller es una marca de la que sentirse orgullosos, puesto que no olvidan sus raíces y se les ve a la legua que son un equipo de gente con principios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Los nuevos perfumes de Larome para este 2022 La importancia del autocuidado y los pasos a seguir para llegar a la autorrealización Uller se consagra en Formigal como la marca de referencia BirdCapital, la financiación no bancaria forma parte del futuro económico Regalos personalizados para San Valentín, en Mensaje en una Botella