BirdCapital, la financiación no bancaria forma parte del futuro económico Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de febrero de 2022, 10:32 h (CET)

La desintermediación bancaria en España ha tenido un crecimiento importante en la última década, a pesar de la fuerte dependencia que siempre ha existido.

Es aquí donde entran nuevas formas de financiación, satisfaciendo las necesidades de sus consumidores.

Con plazos de hasta 20 años, BirdCapital se ha consolidado como un aliado financiero en España, ofreciendo préstamos hipotecarios privados adaptándose a la necesidad de cada cliente y distinguiéndose por ofrecer un servicio de calidad, marcado por la transparencia, eficacia y eficiencia.

BirdCapital ha brindado muchas oportunidades, ofreciendo un amplio abanico de opciones y conocimiento del mercado financiero alternativo a la banca tradicional.

La financiación no bancaria Los préstamos bancarios a pequeñas y medianas empresas son cada vez más restrictivos y de difícil acceso debido a los exigentes requisitos y políticas bancarias, razón por la cual los pequeños empresarios los autónomos, y pymes se han visto duramente afectados, y excluidos del sector bancario. Con el compromiso de fomentar el desarrollo de la economía, BirdCapital ofrece soluciones en financiación alternativa, mediante préstamos hipotecarios de capital privado.

La financiación a través de vías alternativas cobra vida y relevancia debido a que los actuales requerimientos bancarios generan una gran dificultad, sobre todo a empresas que se encuentran en su etapa inicial. En ese sentido, es importante buscar empresas profesionales cualificadas, como BirdCapital que logren entender las circunstancias de cada cliente y presentarles soluciones alternativas a su situación financiera.

Como en cualquier préstamo que se solicite, previamente es recomendable analizar la situación real de la empresa, su capacidad de pago y endeudamiento y conocer y comprender los riesgos que supone un crédito hipotecario.

Aumento de la liquidez empresarial de la mano de la financiación alternativa Siendo la economía española la más rezagada de toda Europa, después del confinamiento, el Banco de España supervisa las entidades de créditos alternativos para fomentar el crecimiento económico. Lo que supone una oportunidad de desarrollo con flexibilización de productos financieros que aumenten la liquidez empresarial.

La financiación alternativa ofrece diferentes productos que van de acuerdo con requisitos específicos dirigidos a particulares, empresas y autónomos con la posibilidad de solicitar préstamos para embargos o para algún proyecto, etc.

En definitiva, las entidades bancarias han hecho que los empresarios busquen la diversificación de sus finanzas apoyándose de entidades alternativas como BirdCapital que fomentan el crecimiento con opciones que se adaptan a cada situación.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.