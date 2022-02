San Valentín de escándalo gracias a las obras de Vivelibro Comunicae

Ha llegado la fecha más esperada por muchos/as, San Valentín. Desde la editorial viveLibro ofrecen un amplio catálogo de libros, dedicados exclusivamente al romance, amor y erotismo. Todo este contenido se encuentra disponible en su web viveLibro.com. Se podrán disfrutar de grandes historias, y todo esto acompañado de un 5 % de descuento en la compra de cada libro. ¿A que se espera para obtener un ejemplar? Editorial viveLibro desea un feliz San Valentín a todos/as.

Penélope

Helena, una treintañera marcada por un pasado traumático, comienza una relación sentimental con Alejandro, un miembro del GEO. Episodios cotidianos de la vida de Helena se entremezclan con apasionadas experiencias eróticas. Obtener libro Entre mis brazos

Es la historia que transcurre en una universidad y de dos personas que se encontrarán después de mucho tiempo, Lucas y Cristina. Ambos eran muy diferentes. Cristina es una chica tímida y callada. Lucas es el típico fuck boy al que le encanta jugar con chicas y tener sexo de una noche. Obtener libro Tan solo quiéreme (Escort)

Tan solo quiéreme (Escort) no pretende ser otro libro erótico más. La novela se enfoca desde un punto de vista donde la mujer es capaz de decidir, dominar la situación o disfrutar a su antojo sin tener que ser constantemente salvada o protegida por el hombre. Obtener libro La fuerza de los helechos

En medio de un ambiente bélico donde se refleja lo mejor y lo peor del ser humano, los límites del sufrimiento, la capacidad de perdonar y pedir perdón, la remisión del pecado, etc. justo en el centro, se encuentra el amor y la perseverancia de los que aman. Obtener libro

