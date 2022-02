KÖMMERLING colabora con ‘Casa Avintia’, una vivienda para acompañantes de enfermos hospitalizados Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 10:03 h (CET) Se trata de una iniciativa única en España que proporcionará un hogar temporal y gratuito a los acompañantes de personas ingresadas en UCI y en unidades de neonatos o pediátricas del SERMAS. El proyecto, liderado por la Fundación Avintia en colaboración con la Comunidad de Madrid, cuenta con el apoyo de KÖMMERLING, que ha donado las carpinterías de la vivienda KÖMMERLING, fabricante de sistemas de ventanas de PVC, se ha sumado al proyecto Casa Avintia, un hogar temporal y gratuito destinado a familiares de pacientes ingresados en UCIs generales, de neonatos o pediátricas. Unidades médicas que no cuentan con una cama adicional en la habitación. El objetivo del proyecto es dar solución a uno de los problemas que afectan a cientos de familias en España, costearse un alojamiento cuando permanecen fuera de sus lugares de residencia. Casa Avintia, impulsada por la Fundación Avintia en colaboración con la Comunidad de Madrid, estará disponible para todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud.

La marca de sistemas de PVC se suma a este proyecto donando los perfiles de las ventanas y puertas, que destacan por sus elevadas prestaciones térmicas y acústicas. Lo hace junto a Soman PVC, fabricante oficial de KÖMMERLING, aportando así la fabricación completa de las carpinterías. Con esta colaboración se consigue hacer de Casa Avintia un hogar más saludable y sostenible, un espacio lleno de confort que facilitará el descanso de quienes pasan por una situación complicada.

No es la primera vez que la marca de sistemas colabora en este tipo de proyectos, impulsando las buenas prácticas del sector empresarial. “Con iniciativas como esta, en las que la empresa puede contribuir en mejorar en algo la vida de las personas que están pasando por un momento difícil, es cuando el trabajo que hacemos alcanza su máximo sentido y por el que nos sentimos muy satisfechos. Para el equipo humano de KÖMMERLING así ha sido este proyecto, tanto en lo profesional como en lo personal”, afirma Javier Bermejo, director general de KÖMMERLING.

Casa Avintia: el proyecto

La Fundación Avintia ha asumido la edificación de Casa Avintia, un proyecto que forma parte del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Este hogar temporal contará con 3 módulos de 10 habitaciones cada uno y amplias zonas comunes como cocina, sala de estar, lavandería y zona infantil; además del área de recepción y de 25 plazas de parking.

Casa Avintia estará ubicada en una parcela de más de 16.000 metros cuadrados en la “Ciudad Aeroportuaria – Parque Valdebebas”, cedida por la Consejería de Sanidad. Este enclave ha permitido proyectar 9.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas y varios espacios para el disfrute al aire libre como un parque infantil, un huerto urbano y un auditorio.

Carmen Varela, directora y patrona de Fundación Avintia, afirma que “la pandemia nos ha enseñado a empatizar con aquellos que experimentan lo que es tener a un ser querido hospitalizado, una situación con la que conviven muchas familias como consecuencia de distintas enfermedades. A la dureza de la situación se añade en muchas ocasiones, la problemática que supone estar cerca del hospital. Casa Avintia quiere ser un refugio para estas familias desplazadas, en ocasiones con niños, para poder aliviar sus preocupaciones en momentos tan delicados. Algo que no sería posible sin donantes como KÖMMERLING, que hacen que este proyecto esté más cerca de ser una realidad”.

Se estima que, una vez finalizada la construcción de Casa Avintia, se de servicio a más de 500 familias al año, ya que cada habitación tiene capacidad para un máximo de cuatro personas con todos los servicios necesarios. Con iniciativas como esta se espera no solo dar solución a un problema de alojamiento, sino contribuir a la rápida recuperación del paciente, que podrá estar acompañado durante más tiempo.

Desde KÖMMERLING se espera que la puesta en marcha tenga lugar durante las próximas semanas. Momento en el que los familiares de pacientes hospitalizados puedan empezar a disfrutar de la vivienda. Casa Avintia es el resultado de la unión de diferentes marcas con un objetivo común, aportar su granito de arena y dar respuesta a una problemática que afecta a un elevado número de familias en España.

