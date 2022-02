"Luces, cámara y acción" para el acuerdo firmado entre el Grupo Editorial Angels Fortune y la productora algodifferente Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 09:32 h (CET) El objetivo de esta alianza, firmada el pasado 22 de enero en la Librería Byron de Barcelona por un periodo de cinco años, se enfoca en el desarrollo, coproducción y venta de más de una decena de proyectos de autores de la editorial, que van a convertirse en series televisivas o en largometrajes El Grupo Editorial Angels Fortuneha dado un salto de calidad a través de su Departamento Movie Books, al firmar un acuerdo con la productora y empresa de servicios audiovisuales algodifferente, el pasado 22 de enero en la Librería Byron, ubicada en la calle Casanovas, 32 de Barcelona. Un acuerdo que sellaron por un periodo de cinco años, Isabel Montes, Editora Fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune, y Camilo Parra, Cofundador de la productora y empresa de servicios audiovisuales algodifferente.

El objetivo de esta alianza entre ambas empresas se centra en desarrollar, coproducir y vender diferentes obras de autores de la editorial, para adaptarlas y convertirlas en series de televisión o en largometrajes cinematográficos; de hecho, y nada más ponerse en marcha este acuerdo, ya hay 12 proyectos que han sido seleccionados para llevarlos a la pequeña y/o a la gran pantalla.

‘ Angels Inc.’ de José María Pumarino (México). Adaptación a serie de televisión de la novela y largometraje: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/angels-inc_109472/



‘ Aquellas oscuras tierras de Snogbyre’ , de Ada de Goln. Adaptación a serie de animación: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/aquellas-oscuras-tierras-de-snogbyre_106051/



‘ Camino negro’ , de Mª Luisa Picado Silva. 4ª edición. Basada en hechos reales sobre los mineros del Bierzo en la época franquista. Adaptación a serie de televisión: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/camino-negro_94115/



‘ El error de Dios’ , de José María Pumarino (México). Adaptación a largometraje: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/el-error-de-dios_117614/



‘ El protocolo’ , de Susana Avendaño. Adaptación a serie de televisión, basada en hechos reales, sobre un proyecto científico realizado en EEUU en los años 70. Capítulo piloto disponible también en inglés: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/el-protocolo_118152/



‘ El vestigio de Casa Matrona Olivares’ , de Ada de Goln. Adaptación a largometraje o serie de televisión: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/el-vestigio-de-casa-matrona-olivares_108289/



‘ El vuelo del Halcón. Rodinia’ , de Isabel González Yagüe. 2ª edición. Distopía fantástica. Obra del año 2019. Adaptación a serie de televisión:https://www.angelsfortuneditions.com/libro/el-vuelo-del-halcon-rodinia_94097/



‘ En busca de un mañana mejor’ , de Blanca De La Rosa (EEUU). Adaptación a serie de televisión, novela basada en hechos reales. Disponible también en inglés.https://www.angelsfortuneditions.com/libro/en-busca-de-un-manana-mejor_95563/



‘ Gold Beach’ , de Isabel Montes, basada en hechos reales de la II Guerra Mundial. Adaptación a largometraje y serie de televisión. 3ª edición. Finalista Obra del año 2018. Disponible también en inglés la novela y el guion: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/gold-beach_94116/



‘ La verdad oculta de Cordelia de Miñares’ , de Ada de Goln. Adaptación a serie de televisión: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/la-verdad-oculta-de-cordelia-de-minares_130522/



‘ Mayas FC’ , de José María Pumarino (México). Adaptación documental a serie de televisión:



‘Mentiras Sinceras’, de Marina Morales y Juan Carlos Dobado. 2º edición. Obra del año 2018. Bilogía «Mentiras Sinceras. Enmascarados»; «Mentiras Sinceras. Inmortal». Adaptación a serie de televisión, de dos temporadas. Disponible capítulo piloto en inglés: https://www.angelsfortuneditions.com/libro/mentiras-sinceras-inmortal_133459/

A la hora de valorar este acuerdo, la Editora Fundadora del Grupo Editorial Angels Fortune, asegura que: “Camilo Parra es la persona clave que nos faltaba para que nuestro Departamento de Adaptación y Representación Movie Books y nuestra productora Fortune Films Productions pudieran abrir las puertas a la pequeña y gran pantalla, a obras literarias de imprescindible lectura, y no solo de nuestra editorial, sino que también las tenemos abiertas a cualquier escritor que quiera adaptar su novela. Obras que, como editora, considero de obligada adaptación al cine o la televisión. Estoy muy feliz por este gran paso, no solo para nosotros como Grupo Editorial, sino por lo que representa para nuestro elenco de escritores”.

Por su parte, el Cofundador de algodifferente, afirma que: “me enamoró la fuerza e ilusión de Isabel Montes y el respeto que muestra por su trabajo y por el trabajo de los demás. Desde algodifferente estamos encantados de firmar un acuerdo de esta magnitud, con profesionales tan cercanos a nuestra filosofía de trabajar y disfrutar del trabajo, básico para el éxito. Juntos mimaremos y haremos crecer cada uno de los proyectos”.

Así pues, arranca con mucha fuerza este acuerdo, que ya se ha puesto en marcha al ritmo de la expresión cinematográfica: “Luces, cámara y acción”.

Acerca del Grupo Editorial Angels Fortune

El Grupo Editorial Angels Fortune nació en 2015 con dos objetivos: marcar la diferencia en el sector editorial y descubrir a los nuevos talentos de la literatura. A día de hoy las obras editadas de sus autores están presentes en cualquier lugar del mundo y la editorial ya cuenta con un grupo de empresas capaz de dar servicio a cualquier necesidad del autor.

