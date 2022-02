USA apuesta fuerte por los entrenamientos con VBT y España se coloca en un lugar estratégico, según Vitruve Comunicae

viernes, 11 de febrero de 2022, 08:31 h (CET) Los más de 2.000 estudios científicos realizados sobre el Velocity Based Training han conseguido captar la atención del mercado estadounidense que ha invertido rápida y fuertemente en ella obteniendo jugosos resultados. Los mayores exponentes del VBT, sin embargo, son españoles. Esto coloca a los inversores privados, federaciones, clubes y entidades deportivas del país en una posición estratégica privilegiada para convertirse en un referente ¿Qué oportunidades ofrece en el sector deportivo?

Jesús Rivilla, preparador físico de la selección española de balonmano, opina que el VBT seguramente sea el descubrimiento más importante en el campo del deporte en las últimas décadas.

Con esta tecnología deportiva es posible realizar sesiones de entrenamiento efectivo que controlen todos los parámetros específicos para lograr el mayor rendimiento progresivo en los resultados.

Una de sus grandes ventajas respecto a los anteriores sistemas que, en la mayoría de las ocasiones funcionaban por separado y de forma más descentralizada, es la capacidad de personalización que ofrece el VBT respecto a trazar rutinas personalizadas de entrenamiento para cada uno de los deportistas.

El VBT, junto al análisis de datos clave y los beneficios de la Inteligencia Artificial ha permitido que Vitruve, proveedor principal de esta tecnología en Estados Unidos y Europa a distintas entidades deportivas y médicas como el Consejo General de Fisioterapeutas, haya logrado que el equipo de baloncesto de la Universidad South Eastern en Oklahoma suba de tercera a 2ª división.

España, en el lugar estratégico gracias a sus grandes exponentes

Vitruve prevé un crecimiento potencial del mercado financiero en España muy significativo a través de la inversión en esta tecnología deportiva puntera. El hecho de que las instituciones deportivas y los inversores respondan de forma positiva ante la oportunidad de inversión representaría una productiva y estable fuente de rendimientos.

Los estudios de mercado realizados señalan que España se encontraría, si toma el control, en el momento óptimo de aprovechar esta oportunidad para sanear y florecer las sequías financieras recientes.

Sobre Vitruve: Cifras en alza y fuerte apuesta por la innovación

Esta tecnología, que trabaja mediante un dispositivo, recoge múltiples datos parametrizados, los centraliza e interpreta. De esta forma, los preparadores y usuarios pueden saber con efectividad si la sesión de entrenamiento ha sido útil o se deben ajustar las sesiones para lograr los resultados deseados. Otra ventaja es el acortamiento de los tiempos necesarios para alcanzar objetivos.

En el año 2021 la startup ha crecido un 160% en el mercado americano respecto al año anterior, y desde el 2017 la facturación ha ascendido por encima de 1.200.000€. Actualmente la compañía se encuentra activamente en proceso de búsqueda de capital.

Vitruve se conceptualiza, de manera simple, como un coach de bolsillo de alta precisión, no obstante el alcance de la tecnología en la que se basa ha hecho que la empresa norteamericana WHOOP, líder en medición del sueño haya contado con ella adquiriendo una de sus funcionalidades.

Le toca ahora al sector de inversores españoles, así como a federaciones e instituciones deportivas privadas mover ficha y determinar si España será el país europeo líder en el desarrollo de esta tecnología que ya ha penetrado sin retorno en el mercado estadounidense y europeo.

