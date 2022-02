La salud de unas buenas tuberías y la importancia de contar con profesionales como JOCABA Emprendedores de Hoy

Muchas personas, en los últimos años, han empezado a tomar conciencia sobre lo importante que es hacer un buen mantenimiento de la red de tuberías de su negocio u hogar. En muchos casos, concienciados por la situación medioambiental y la sensibilidad social que han hecho que la gestión del agua sea un tema importante, que permite evitar futuros percances que pueden afectar el suministro habitual del agua.

JOCABA es una empresa de fontaneros en Asturias que cuenta con gran experiencia en el saneamiento y mantenimiento de redes de tuberías, resalta la importancia de contar con profesionales cuando se habla de tratamiento de tuberías.

La importancia de contar con unas tuberías limpias Las tuberías, generalmente, se conectan a una red de distribución y recolección de agua, que en muchos casos se ingiere, se utiliza para cocinar, para una ducha o lavar la ropa, entre otras múltiples actividades. Un adecuado mantenimiento de la red de tuberías puede evitar atascos, o averías, tales comofisuras, roturas o fugas, en ocasiones producidas por el poco mantenimiento o la gran cantidad de personas y clientes que habitan una vivienda o frecuentan negocios como restaurantes, hoteles, teatros, cines, etc.

Estos daños pueden causar el paro de las actividades debido a la falta de agua, lo que produce grandes pérdidas de dinero en un negocio o incomodidades dentro de una vivienda. JOCABA cuenta con varias técnicas innovadoras para llevar a cabo desatascos, inspección de tuberías, limpieza, mantenimiento a redes de saneamiento, reformas, instalaciones, inspección de tuberías, conductos con cámaras robotizadas y otros servicios de fontanería, tanto en hogares como en industrias.

¿Qué técnicas innovadoras existen para el cuidado de redes de saneamiento? Los avances tecnológicos también han llegado al sector de la fontanería, ya que en la actualidad se busca que este tipo de trabajos sean mucho más amigables con el ambiente y menos invasivos, tanto si se trata de una remodelación como de un proyecto desde cero. Una de las técnicas que utiliza JOCABA es el sistema robotizado IPEK para inspección de conducciones. Este permite realizar una inspección de tubería o conducto y gracias a las cámaras que dispone el robot se obtiene una información clara y fiable sobre el estado de la tubería, minimizando al máximo los trabajos necesarios a realizar para ofrecer un servicio rápido y asequible. Por otro lado, el Robot Fresador de JOCABA permite realizar inspecciones en tuberías con diámetros superiores a 200 mm, a pesar de que estas tengan algún tipo de obstáculos producidos por la naturaleza que no pueden ser eliminados con los camiones de limpieza. Por ejemplo: raíces, hormigón, cal, acometidas penetrantes, juntas mal colocadas, roturas, etc.

