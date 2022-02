Cómo obtener rápido certificados médicos en 2022 con Medical Sabadell a 5 minutos de Sant Quirze Emprendedores de Hoy

viernes, 11 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Los ciudadanos españoles necesitan el certificado médico para poder desempeñar según que trabajos o hacer algunas actividades. Este documento debe ser expedido obligatoriamente por médicos colegiados, ya que informa del estado de salud de la persona.

La obtención de este trámite puede ser en algunas ocasiones un proceso tedioso, algo que resulta muy difícil para individuos con poco tiempo libre. No obstante, existen lugares como Medical Sabadell, ubicado en Barcelona, en el que es posible obtener la mencionada certificación de forma muy sencilla y sin la necesidad de hacer colas.

Obtener el certificado médico en tiempo récord y sin hacer cola sí es posible Son muchas las personas que requieren obtener el certificado médico, pero no tienen tiempo para la realización del trámite. Sin embargo, existen centros colaboradores de la DGT como Medical Sabadell, a cinco minutos de Sant Quirze, en el que procesan este documento en tiempo récord de lunes a viernes.

Desde este centro, aseguran que cuentan con un equipo de profesionales con experiencia para atender las solicitudes de aquellas personas que desean sacar por primera vez el reconocimiento médico o renovarlo. Este mismo vale para obtener el carnet de conducir, para solicitar o renovar permiso de utilización de armas, acreditación para tener un animal potencialmente peligroso o para sacar la licencia para trabajar como operador de grúas.

Este lugar destaca por ofrecer la máxima comodidad a los pacientes, ya que se encarga de todo lo necesario para tramitar la certificación médica para simplificar el proceso, como fotos, etc.

Cómo obtener el certificado médico en Medical Sabadell Actualmente, Medical Sabadell se ha convertido en un centro reconocido en Barcelona para solicitar el certificado médico. Una de las razones principales es que el proceso para la obtención del mismo es muy práctico y rápido. Además, este centro está ubicado en un lugar céntrico, de fácil acceso y donde se pueden aparcar los vehículos sin problema.

Para obtener esta documentación tan importante, se debe solicitar una cita previa a través de WhatsApp, vía correo electrónico o desde su página web. Una vez pautada la cita, se debe acudir al centro de reconocimiento médico y se pasará directamente sin ningún tipo de esperas. El tiempo promedio para hacer el trámite es de 15 a 20 minutos.

Por otro lado, cabe destacar que el carnet original no se entrega el mismo día de la cita, sino que se lleva a domicilio unos días después. No obstante, se hace entrega de un permiso provisional de 90 días.

Para conocer todo acerca de Medical Sabadell, como los trámites que realizan, su ubicación exacta, teléfonos y medios de contacto, entre otras cosas, se puede entrar a la página web www.centromedicosabadell.com donde se puede encontrar fácilmente toda la información necesaria.



