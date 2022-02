Los consejos del equipo de PmteamWomanFit para conseguir aumentar el gasto calórico Emprendedores de Hoy

Según la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, hasta un 80 % de la población nacional no alcanza los niveles mínimos de actividad física recomendada. Para plantear una posible solución a este desfavorable contexto, equipos de instructores deportivos como PmteamWomanFit ofrecen asesoramiento personalizado en el campo nutritivo y deportivo para aumentar el gasto calórico, con el propósito final de mejorar la salud y la condición física, concretamente del público femenino, a través de una serie de consejos.

¿Cómo adelgazar sin ir al gimnasio? Aunque controlar los carbohidratos y las porciones de comida es fundamental, la falta de actividad física es la causa principal de la acumulación de grasa. Para cambiar dicha realidad, no es necesario inscribirse en un gimnasio ni invertir mucho dinero en materiales de ejercicio costosos.

Cada caloría quemada cuenta. Por tal motivo, incluso las pequeñas acciones del día a día son importantes. La primera recomendación es tratar de exigirse un poco más en las actividades diarias; un ejemplo es optar por el uso de escaleras en lugar del ascensor. También resulta válido ir caminando hasta lugares cercanos, evitando así el uso del coche o el transporte público. Por otra parte, tanto si se trabaja desde casa como si se trabaja en la oficina, es recomendable levantarse y caminar durante unos minutos cada media hora.

Método idóneo: entrenar para aumentar el gasto calórico Además de las pequeñas acciones anteriormente expuestas, el ejercicio es la técnica más eficiente para aumentar el gasto calórico, siendo ideal la combinación de ejercicios aeróbicos (entre ellos caminar a paso rápido, montar en bicicleta o bailar) y ejercicios de fuerza. Pese a lo que muchas personas creen, este segundo tipo de entrenamiento no solo aumenta la masa muscular, sino que es muy útil a la hora de quemar calorías.

Las mujeres principiantes pueden realizar entre 2 y 3 sesiones a la semana de 30 minutos para adelgazar. La recomendación es empezar con entrenamientos que consistan en trabajar con el peso del cuerpo, como sentadillas y flexiones. Una vez que la persona haya adquirido mayor resistencia, también se pueden incorporar equipos que se puedan encontrar por casa, como botellas de agua para ejercitar los bíceps.

En muchas ocasiones, leer unos simples consejos para aumentar el gasto calórico no son motivación suficiente. Para dar respuesta a este problema, PmteamWomanFit pone a disposición de todas aquellas mujeres que quieran cambiar su vida en el ámbito deportivo y nutritivo un equipo de entrenadores personales avalado a día de hoy por los testimonios de una larga lista de mujeres.



