Renovar el carnet de conducir sin necesidad de ir a tráfico. ¿Es posible? Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 18:17 h (CET)

Las personas que quieran conducir un coche o moto en España deben sacarse en carnet de conducir. Para las personas menores de 65 años, este permiso tiene una vigencia de 10 años y tras ese periodo la duración pasa a ser de 5 años. Una vez este tiempo establecido ha pasado, la ley exige que se debe renovar carnet, un trámite que puede llegar a ser complicado y engorroso.

De manera que, si se quieren evitar estos inconvenientes, es posible renovar el carnet de conducir online, gracias a los servicios disponibles en el centro Medical Sabadell. En este moderno centro médico, es posible gestionarlo sin necesidad de ir a la sede de la Dirección General de Tráfico (DGT)

Cuándo se debe renovar el carnet de conducir Lógicamente, es necesario renovar el carnet de conducir una vez haya finalizado su período de vigencia, según lo establecido por la Dirección General de Tráfico. Para aquellas personas menores de 65 años de edad, su carnet será vigente durante 10 años. Como este periodo es muy largo, muchas veces las personas olvidan renovarlo a tiempo, lo cual puede acarrear sanciones económicas.

El permiso de conducir tiene establecido el tiempo de vigencia, el cual también estará influido por otros factores, como que el conductor no haya perdido todos los puntos del carnet. Cada permiso de conducir tiene asociado un número de puntos y si el conductor comete infracciones, se van restando dichos puntos hasta llegar a cero. En ese momento, el carnet pierde vigencia y la persona no estará autorizada para conducir.

La solicitud de renovación del carnet se puede realizar en caso de pérdida del documento y hasta 3 meses antes de que termine su vigencia o después de que haya expirado.

¿Dónde renovar carnet de conducir? Es importante renovar el carnet de conducir, pues conducir un vehículo con este permiso caducado puede generar una multa de hasta 200 euros. Si se requiere renovar el carnet de conducir se puede asistir a las oficinas y jefaturas de la DGT (Dirección General de Tráfico), pero este trámite suele ser tedioso y complicado. En ese sentido, es más sencillo acudir a los centros de reconocimiento médico de conductores, debidamente autorizados. Un ejemplo de ello es Medical Sabadell, donde existe la oportunidad de renovar este permiso sin la necesidad de ir a tráfico y hacer el trámite rápidamente.

Para acudir al centro de renovación de carnets en Sabadell, lo primero que se debe hacer es solicitar una cita a través de WhatsApp o por medio del correo electrónico desde la Web de Medical Sabadell. Una vez concertada la cita, se debe asistir en el día y la hora acordada al Centro colaborador de la DGT, ubicado en la ciudad de Sabadell.

En el centro de reconocimiento de conductores de Medical Sabadell en tan solo 15 o 20 minutos se podrá completar el trámite de renovación del carnet de conducir sin dificultades. Además, se entrega un permiso provisional con el cual se puede seguir conduciendo sin ningún inconveniente, hasta recibir el carnet oficial con la nueva fecha de vigencia.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.