‘La Obsesión Prodigiosa (¿Quieres Conocer Un Secreto?)’, el thriller sarcástico de Eddy Costa Mar Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 17:39 h (CET)

El nuevo libro de Eddy Costa Mar, La Obsesión Prodigiosa, es una obra de suspense y comedia, pero que sobre todo presenta una mirada sarcástica acerca de una sociedad del futuro cuyos problemas remiten a cuestiones no tan lejanas. Su autor la define como un thriller sarcástico de temática psicosociopolítica.

Eddy Costa Mar, además de escritor, es guionista y de hecho el libro está basado en un libreto cinematográfico llamado Maravillosa Obsesión. El autor también es director, puestista, escenógrafo, musicólogo, compositor y arreglista. Cuenta con experiencia de más de tres décadas en las ciencias políticas y humanas y hoy, a sus 71 años, alterna entre sus trabajos musicales, el análisis social y la redacción.

Sinopsis de La Obsesión Prodigiosa La Obsesión Prodigiosa se sitúa temporalmente en un poco alentador año 2050, donde los poderes de facto buscan consumar un exterminio selectivo sobre la raza humana. Es una época de miseria, hambruna y anarquía, en la que no existe ningún tipo de sensibilidad entre clases o castas. Tiempos de represión y asedio en los que la deshumanización es norma en toda la sociedad.

El poder represor, en ese tiempo, se esconde detrás de gobiernos maleables compuestos por mandatarios que funcionan como títeres. Son personajes corruptos y también payasescos. Es también una época en el que el papel moneda ha dejado de ser legal, de la misma manera que cualquier otro tipo de dinero portable, lo que agrega un elemento más de incertidumbre a la ya castigada población.

En este contexto, La Obsesión Prodigiosa cuenta la historia del personaje Albin Eduardo Mateos Richter, arreglista, músico y compositor de 36 años que además se interesa por la investigación de los instrumentos antiguos. Es un hombre de una posición privilegiada, a pesar de lo cual sufre una traición conyugal que culmina con el extravío de todos sus bienes y la pérdida de la custodia de su hijo.

Albin, entonces, empieza a recorrer un camino en el que busca justicia para él y para su hijo. Para ello se enfrenta con la despótica madre que lo traicionó y un grupo de jueces, guardaespaldas y abogados, uno más descorazonado que el otro. En su travesía contará con el apoyo de dos amigos y una novia de la adolescencia. En paralelo, además, intentará descifrar un enigmático secreto escondido en una guitarra que alguna vez perteneció a George Harrison.

¿Dónde comprar La Obsesión Prodigiosa? La Obsesión Peligrosa está disponible en Amazon, con envíos a todo el mundo. También se consigue tanto en su versión física como en ebooken tiendas como El Corte Inglés, FNAC y La Casa del Libro, entre muchas otras librerías.

El nuevo libro de Eddy Costa Mar es una obra futurista, pero que inevitablemente señala con acidez problemas del presente en la que además se desarrolla una trama cargada de suspenso y humor, en un mundo terrible y desolador. Se trata de una experiencia imperdible para los amantes de la lectura.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.