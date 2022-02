Ketonico, primera marca de Europa con Certificado Keto Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 17:18 h (CET)

La start-up es pionera en la producción y distribución de alimentos compatibles con las dietas cetogénicas.

Durante los primeros meses de cada año son muchas las personas que se plantean una serie de retos y propósitos, con listas que suelen empezar por una dieta sana que ayude a bajar los kilos de más. Enero y febrero son los meses en los que más hombres y mujeres deciden ponerse a régimen, ya que quieren decir adiós de la forma más rápida al peso ganado con los excesos de la Navidad.

Una de las mejores opciones para ello son los productos Keto, un mercado que está creciendo exponencialmente en el mundo. Esto se debe a que la dieta Keto o cetogénica sirve para perder peso de forma rápida y aporta grandes beneficios para la salud. Sin embargo, no todos los productos son válidos, por lo que hay que prestar atención a los sellos y etiquetas, como las de Ketonico.

¿En qué consiste la dieta Keto? La dieta Keto ha ganado relevancia en los últimos años, aunque se ha utilizado históricamente. Ya en los años 20 empezó a usarse en pacientes con epilepsia para reducir las convulsiones. Gracias a ello, se descubrieron también los resultados positivos en los niveles de grasa corporal y azúcar en sangre de los pacientes. Viendo sus numerosos beneficios para la salud, esta dieta se ha ganado uno de los primeros puestos en el ranking mundial.

La fórmula de la dieta cetogénica consiste en una alimentación baja en carbohidratos y rica en grasas. Al no consumir carbohidratos, el cuerpo usa la grasa para producir cetonas, lo que desemboca en un estado de cetosis. Como consecuencia, la grasa que se consume y la acumulada en el cuerpo se queman para obtener energía. En la dieta Keto la grasa constituye alrededor del 70-80% de las calorías diarias; las proteínas, sobre el 20-25%; y los carbohidratos, el 5-10%.

Marcar la diferencia con una etiqueta Con la gran cantidad de artículos que se encuentran actualmente en el mercado, el consumidor no tiene nada fácil detectar cuáles son los de mejor calidad. Para ello, existen las etiquetas de certificación, que verifican los productos y aumentan su credibilidad y la confianza de los compradores.

En diciembre de 2021 Ketonico se convirtió en la primera marca europea en obtener la certificación Keto en varios de sus alimentos, que han sido testados y respaldados científicamente. Entre otros, cuentan con este sello el colágeno, la crema de frutos secos, el aceite MTC en polvo, el Ghee ecológico y el antioxidante Keto Fuel.

La Fundación Paleo, encargada de otorgar la etiqueta, es líder mundial en certificación independiente de terceros desde 2010. Fue en 2016 cuando lanzó el primer programa Keto Certified del mundo para productos adecuados en una dieta cetogénica clásica, que cuenta ya con más de 200 marcas.

Ketonico: salud y calidad de vida La start-up Ketonico ofrece los productos y servicios más innovadores en el estilo de vida bajo en carbohidratos y rico en grasas. Sus clientes pueden elegir entre más de 30 productos, suplementos y sustitutos alimentarios, así como consultas online y packs. En las recetas de sus alimentos solo incluyen ingredientes de primera calidad y con Certificado Keto.

Fundada por tres empresarios con sede en Ibiza, Ketonico es una marca registrada de Ketonico Healthy Foods S.L (empresa registrada en Barcelona) que trabaja con más de 100 socios y proveedores en todo el mundo. Se trata de la primera empresa en Europa con productos Keto-Certified. Su experiencia se ofrece online a través de la web y sus redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube.



