David Valero, el dentista que identifica implantes dentales en internet

Los implantes monocuerpo revolucionan el sector de los implantes dentales con técnicas no invasivas e indoloras.

La implantología oral ha avanzado mucho en los últimos años. La prueba es que algunos informes colocan a España como uno de los países europeos en el que se colocan más implantes dentales anualmente. El florecimiento de la industria implantológica, que no trabaja bajo un estándar común, complica ante cualquier problema a futuro, la resolución de los problemas que puedan surgir a los pacientes.

La gran variedad de marcas de implantes dentales, conexiones y aparatología asociada hace que las clínicas dentales no puedan resolver problemas que surgen en el seguimiento clínico de los pacientes a largo plazo.

Por eso, David Valero, odontólogo de profesión y docente universitario, confiesa que esto “nos complica la vida a los clínicos y sobre todo a los pacientes”. De ahí surgieron las ganas de especializarse y crear una web que ayudara a los clínicos a resolver estos problemas de identificación de implantes dentales, Implant Detective.

“ Hace 5 años empecé a ver el gran problema que se está dando a día de hoy. Muchas marcas de implantes diferentes, diferentes conexiones, métricas, destornilladores… Todo esto nos complica la vida a los clínicos y sobre todo a los pacientes. Me he encontrado muchos problemas de esta índole en mi vida profesional, así que me dediqué al estudio de las diferentes marcas, macrogeometrías y conexiones. Creé un grupo de Facebook para que unos cuantos amigos pudiésemos subir nuestras radiografías de implantes y poder ayudarnos los unos a los otros. Actualmente, se ha convertido en una web internacional con gente de todas partes del mundo. Ya somos más de 3.500 miembros en solo 24 meses de vida.”

En esa web, profesionales del sector pueden intercambiar información para averiguar qué implante dental lleva un paciente y ayudarse mutuamente en sus casos clínicos. Su éxito ha sido tal, que le ha llevado a montar su propio centro, Clínica Dental David Valero, una clínica dental Getafe especializada en implantes dentales ofrece cursos y atención física a los pacientes que vengan con cualquier tipo de problema dental. “Es necesario tratar a los pacientes porque el servicio digital es solo de consulta”- comenta el especialista.

Esto lo hace un centro de referencia para resolver también un problema actual de salud pública, como es tratar a pacientes que previamente se les ha indicado no colocar implantes dentales en su boca.

¿Cuáles son los beneficios de los implantes monocuerpo? David Valero es especialista en cirugía mínimamente invasiva, que no necesita abrir la encía para colocar implantes en mucho de los casos y mediante la cual el paciente tiene un mejor postoperatorio. Esto se debe a que al tocar menos los tejidos y a menor tiempo de intervención, presenta menos inflamación.

Por otro lado, al ser implantes más estrechos, es posible colocarlos en zonas con poco hueso, con lo que evitamos los injertos de hueso en la mayoría de los casos, reduciendo el número de visitas del paciente a la clínica.

Además, los implantes dentales monocuerpo o monobloque, por definición, son una única pieza, y esto permite que en el mismo día de la cirugía, el paciente pueda irse a casa con unos dientes provisionales y tenga menor riesgo de fracturas.

La simpleza del sistema debe ser compensada con la pericia del dentista, ya que el uso de estos implantes requiere de manos expertas, como es el caso del Dr. David Valero. Con esta virtud, estos implantes pueden ser moldeados por el dentista y conseguir evitar injertos innecesarios y que la prótesis se adapte a la perfección en la boca del paciente.