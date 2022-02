Hipoteca joven, ¿en qué consiste? Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 16:29 h (CET)

Tener acceso a un crédito hipotecario permite que la persona pueda tener una casa propia y pagarla en cómodas cuotas, una opción mucho más accesible que hacer un pago al contado. Sin embargo, la mayoría de las entidades bancarias exigen al interesado un ahorro de al menos el 30 % del valor total de la vivienda para poder acceder a la hipoteca.

Esto hace que sea mucho más difícil, especialmente para los jóvenes, poder aprovechar este beneficio. A pesar de esto, la empresa de intermediación hipotecaria independiente, RN Tu Solución Hipotecaria, ofrece entre sus productos financieros, uno especialmente diseñado para facilitar a los jóvenes el acceso a una hipoteca.

Solución hipotecaria creada especialmente para jóvenes RN Tu Solución Hipotecaria, ofrece entre sus productos la hipoteca joven. Se trata de una hipoteca con condiciones especiales creada principalmente para jóvenes con una edad máxima de 34 años.

Por medio de ella, las personas en este rango de edad podrán financiar hasta en un 100 % de la vivienda de sus sueños para pagarla en un plazo de hasta 40 años, lo cual constituye una importante ventaja en comparación con otros tipos de hipotecas.

Otra de sus características relevantes es que posee un interés de salida de solo el 1,99 %, mientras que el resto de los periodos será hasta Euribor + 0,99 %.

La hipoteca joven ofrece también la facilidad de hacer la solicitud totalmente vía online, lo cual hace que el proceso sea mucho más sencillo y rápido. Esto permite que el cliente pueda contar con la financiación necesaria para adquirir su vivienda en un menor tiempo.

Es importante destacar, que RN Tu Solución Hipotecaria es una empresa de intermediación hipotecaria registrada en el Banco de España y que intermedia en productos hipotecarios de la mayoría de entidades bancarias españolas, pero que por el volumen de negocio, obtiene mejores condiciones de financiación o porcentajes de financiación mayores de los que se suelen encontrar en las entidades.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder a la Hipoteca Joven? Un beneficio importante de esta hipoteca es que permite que los jóvenes puedan acceder a ella con menos ahorros. Según palabras de Daniel Gulias, subdirector de la empresa RN Tu Solución Hipotecaria, “hoy en día, es posible conseguir una hipoteca con pocos ahorros.

Lo que más valoramos al hacer un estudio de una hipoteca del 100 % es que los futuros hipotecados tengan experiencia previa de pago de otros préstamos o que estén viviendo de alquiler, y que se hayan adaptado al pago de cuotas mensuales y estén cumpliendo con estos, sin problemas. La experiencia en el pago de estas cuotas, hace que la nueva hipoteca no se convierta en un problema en el futuro, si el empleo nos lo permite”.

Por otro lado, para poder conseguir estas hipotecas con poco ahorro se necesita que el comprador tenga trabajo estable y que la futura cuota no supere el endeudamiento recomendado, que gira en torno al 35 %.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.