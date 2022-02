La entrada de Alberto Conesa con BrandingCenter en Latinoamérica Emprendedores de Hoy

Hoy en día, para lograr captar la atención de los potenciales clientes y así conseguir ventas, notoriedad y un sitio de honor en el convulso y competido mercado es cada vez más importante dar visibilidad a cualquier tipo de emprendimiento o empresa

La potente entrada de Alberto Conesa con BrandingCenter en Latinoamérica ha causado furor. Se trata del formador y mentor de negocios e inmobiliarias de origen español que llega a dicha región, inspirando a más empresarios para llevar su alcance al siguiente nivel con un crecimiento integral en todos los sentidos posibles.

Alberto Conesa, el exitoso mentor de negocios que entra con fuerza a Latinoamérica Después de excelentes resultados por toda España, Estados Unidos y más países, el experto y CEO de BrandingCenter afianza su cobertura en América Latina a través de revolucionarias formaciones que vienen a dinamizar el sector de una manera extraordinaria. La importancia del crecimiento de una empresa, gracias al buen liderazgo de Alberto Conesa y su equipo de alto rendimiento, se propicia debido a su acertado enfoque de dar el mejor servicio para las agencias inmobiliarias.

El experto es uno de los mentores de negocios con mayor proyección del mercado mundial de habla hispana, especializado en branding profesional y social strategizing. Tiene una experiencia que le avala y ha permitido lograr más de 130 casos de éxito, al mismo tiempo que ha impartido seminarios y conferencias por una gran cantidad de países.

Adicionalmente, ha publicado el libro “Branding inmobiliario: Despierta al titán” que ha tenido gran repercusión y loables reseñas. De la misma forma, ha trabajado con más de 650 agencias y 872 clientes que han confiado en sus habilidades y conocimiento para propulsar el anhelado éxito comercial.

Una sólida estrategia, la vía más apropiada para convertirse en agentes y agentes de éxito Mediante su estrategia de formación inmobiliaria avanzada, Conesa y su equipo buscan no solo que los agentes y las agencias logren concretar ventas y fidelizar clientes, sino también implantar un valor diferencial que les haga resaltar por encima de la competencia y permita que se consoliden de forma permanente en su área, es decir, que su éxito no sea momentáneo, sino estable y duradero.

Capacitación automática, brander, imagen y consultoría son cuatro pilares fundacionales del método BrandingCenter. A estos se les suma la formación avanzada online y offline para agencias y agentes inmobiliarios. De hecho, hay 40 cursos disponibles que pueden ser adquiridos desde la página web de la empresa, visibilizando además testimonios de clientes satisfechos en su totalidad por la visión, eficacia y eficiencia de esta estrategia.

BrandingCenter se ubica en la calle Ernesto Perez Almela n-11 12600 Vall de Uxó, en Castellón y puede ser contactado al correo electrónico: Info@brandingcenter.es



