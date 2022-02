La importancia de acudir al psicólogo, por Centro de Psicología Neos Emprendedores de Hoy

Durante los últimos años, los profesionales médicos y la sociedad en general, se han hecho eco de la importancia de ir al psicólogo, especialmente en épocas tan complicadas emocionalmente como la pandemia.

Esto se debe a que cuidar la salud mental es sumamente importante para garantizar tanto el bienestar físico como psicológico de las personas.

Una de las mejores maneras de fortalecer la salud mental es junto a especialistas como el Centro de Psicología Neos, centro que se caracteriza por crear un ambiente seguro y acogedor en el que es posible desarrollar un buen vínculo entre terapeuta y paciente. De esta forma, las personas pueden recibir ayuda psicológica profesional en el momento que lo necesiten.

¿Cómo cuidar la salud mental en la pandemia? Son muchas las situaciones cotidianas que pueden llegar a desencadenar trastornos emocionales y psicológicos en las personas. Algunos de los factores más comunes son los conflictos familiares, problemas de pareja, relaciones interpersonales e incluso la presión social. Estos pueden generar ansiedad, depresión, bipolaridad, fobias, inseguridades y desórdenes alimenticios, entre muchos otros.

Además, es muy importante tener en cuenta que la pandemia no es una excepción. El aislamiento, el constante riesgo a infectarse con el virus, el cambio tan drástico que supone tener que trabajar o estudiar siempre en casa e, incluso la angustia ante la situación global han sido elementos que han afectado profundamente a una gran parte de la población mundial. Todo esto ha desencadenado muchos problemas de salud mental en personas de todos los géneros y edades.

Mantenerse rodeados de seres queridos, tratar de mantener un estilo de vida activo y cuidar la salud pueden llegar a ser maneras muy efectivas para enfrentar este tipo de problemas emocionales. No obstante, lo ideal siempre es optar por buscar ayuda profesional. Después de todo, aunque para muchas personas es un tema tabú, acudir a un psicólogo no es nada malo. De hecho, es muy positivo porque significa que la persona está interesada en cuidar su salud mental y sentirse mejor consigo misma.

Neos, el centro ideal para encontrar atención psicológica de calidad Uno de los principales elementos a tener en consideración antes de asistir al psicólogo es que hay que buscar buenos profesionales. Después de todo, para que el proceso terapéutico sea verdaderamente efectivo es sumamente necesario poder crear un sólido vínculo entre el psicólogo y el paciente, el cual esté basado en la sinceridad y confidencialidad.

El Centro de Psicología Neos se caracteriza por contar con un excelente grupo de terapeutas profesionales. Durante más de 15 años, Saray García Antúnez, Inés Castellanos Fernández-Valdés junto con su equipo, han destacado por ser psicólogas capaces de abordar con efectividad y empatía los problemas de los pacientes, brindándoles los recursos y estrategias necesarios para solucionarlos y prevenir la reincidencia a futuro.

Asimismo, el centro de psicología Neos es uno de los mejores lugares en España para obtener atención profesional y de calidad. Allí, cada una de las psicólogas tiene las habilidades de llevar a cabo sesiones efectivas de terapia individual, de pareja, familiares e infantiles o para adolescentes. Ya sea a través de su atención presencial en su consulta de psicólogo Bilbao o a través de las sesiones online, el Centro de Psicología Neos sabe crear un ambiente seguro y empático para los pacientes.

En definitiva, este es el lugar ideal para solucionar cualquier problema relacionado con las enfermedades de salud mental y sentirse mejor emocionalmente.



