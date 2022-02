Salvaescaleras Valencia®, empresa de referencia en venta e instalación de sillas salvaescaleras, plataformas salvaescaleras y elevadores Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 16:14 h (CET)

Cada vez más, las personas de la tercera edad y con movilidad reducida se encuentran en su día a día con ciertas actividades que no pueden realizar, como subir y bajar escaleras. No obstante, en los últimos años, la tecnología ha avanzado sin rumbo y ha facilitado la vida a muchas de estas personas con innovadores sistemas.

Salvaescaleras Valencia® es una empresa con más de 15 años de experiencia y más de 10.000 instalaciones realizadas por todo el territorio nacional, que tiene por objetivo eliminar las barreras arquitectónicas que las personas puedan encontrarse y que no les permiten moverse con facilidad mediante la instalación de sillas salvaescaleras, plataformas salvaescaleras o elevadores. Esta empresa dirigida por D. José Romà Alonso, profesional con más de 25 años de experiencia en el sector y reconocido por su gran labor en esta profesión, se especializa en la instalación y mantenimiento de sillas salvaescaleras tanto para tramo curvo como para tramo recto, plataformas salvaescaleras y elevadores.

Salvaescaleras Valencia® y sus servicios Gracias a la implementación de tecnologías holandesas y alemanas, la empresa Salvaescaleras Valencia® instala estos productos con la finalidad de eliminar las barreras arquitectónicas que cada día afectan a las personas con movilidad reducida y personas de la tercera edad. Dentro de su amplio catálogo de productos, existen diferentes modelos de sillas salvaescaleras en función de las necesidades del usuario. Los modelos más vendidos en estos últimos años son el modelo Olimpo/Kira para escaleras de tramo curvo y pendiente variable y el modelo Naomi para escaleras de tramo recto. Estos dos modelos gozan de un alto nivel de calidad y excelencia en su funcionamiento.

Salvaescaleras Valencia® brinda asesoramiento personalizado a sus clientes y además les ofrece la posibilidad de visitar sus instalaciones en Paterna, Valencia, donde podrán probar los productos e informarse con todo detalle de sus beneficios y calidades. Aquellas personas interesadas pueden visitar la exposición e informarse sin ningún tipo de compromiso.

Ventajas que brinda Salvaescaleras Valencia® Salvaescaleras Valencia® tiene su sede central en Paterna, Valencia, y dispone de sucursales en Alicante, Castellón, Palma de Mallorca e Ibiza, en estas dos últimas bajo la marca Salvaescaleras Baleares®.

Más allá de la instalación y mantenimiento de sillas salvaescaleras para tramo curvo y tramo recto, en Salvaescaleras Valencia® también brindan asesoría y servicio técnico a constructoras y arquitectos. Los productos de Salvaescaleras Valencia® pueden llegar a contar con garantía de por vida, siempre y cuando el cliente lo solicite y sus clientes pueden, además, financiar sus salvaescaleras en cualquiera de sus modalidades.

Otro aspecto en lo que destaca esta empresa es que dispone de los salvaescaleras más estrechos del mercado, sin que esto afecte a la calidad del producto, tal como lo demuestran los comentarios de sus clientes, los cuales quedan muy satisfechos con el servicio y el espacio del que disponen, después de la instalación de su salvaescaleras.

Para conocer más de esta empresa, solo se debe acceder a su página web y la mejor tecnología y servicio en salvaescaleras estará a tan solo un clic de distancia.

Salvaescaleras Valencia®, empresa líder en eliminación de barreras arquitectónicas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.