MobuArtex, la empresa que se ocupa de decorar ciudades

jueves, 10 de febrero de 2022, 15:46 h (CET)

La decoración de los espacios puede tener un gran impacto en la manera en la que las personas perciben su vida. De acuerdo a la psicología del color, se ha comprobado que las diferentes tonalidades pueden influir notablemente en el comportamiento, en las emociones e incluso en la toma de decisiones de los individuos.

En el caso de la arquitectura, por ejemplo, una ciudad con una apariencia deprimente generará el mismo sentimiento en sus habitantes. Por esta razón y para mejorar el aspecto, lo idóneo es promover calles vibrantes y llenas de colores, que contagien alegría. Al respecto, MobuArtex ofrece su propuesta de combinar la artesanía tradicional con lo urbano. La empresa decora ciudades para el disfrute de turistas y ciudadanos.

MobuArtex: la nueva forma de decorar ciudades Con la nueva empresa MobuArtex nace una nueva forma de fabricar mobiliario urbano, distinto a lo anteriormente conocido, MobuArtex ha integrado la artesanía tradicional realizada a mano con la fabricación de bancos, papeleras, jardineras, esculturas, fuentes, etc., creando piezas únicas con diseños innovadores, llenos de color, alegría, arte y funcionalidad realizados por auténticos artesanos que tienen la habilidad de transformar piezas de barro sin brillo, en estas obras llenas de vida y luz.

La idea surgió al notar el deterioro de muchas ciudades y el olvido que sufren los artesanos, con una profesión casi ya extinta.

Este negocio es único e innovador en el mercado. Hasta ahora ya han creado bancos, revestimientos, mosaicos, decoración de interiores de varias instalaciones, decoración de fuentes y mucho más. Cada pieza tiene su propio toque personal y, gracias a esa característica y al color que se elija, se puede combinar fácilmente con la cultura y la tradición de la ciudad.

En su página web, es posible visualizar varios trabajos realizados en zonas privadas y públicas, donde se podrá encontrar una pequeña parte de la enorme diversidad de trabajos que realizan, ya que en MobuArtex hacen trabajos personalizados y adaptados al cliente.

Beneficios de mezclar la artesanía tradicional con el mobiliario urbano La técnica utilizada por MobuArtex es llamada Wave Ceramics, la cual permite adaptar la cerámica a todo tipo de superficies, sin importar su forma, sea irregular, plana o curva. Con dicho material, es posible originar una segunda capa sobre las construcciones o figuras, haciéndolas más vistosas y atractivas.

La aplicación de este método se lleva a cabo de manera manual, lo cual otorga mayor libertad al creador para jugar con las formas y dimensiones. Esto también permite que el cliente pueda ser parte del proceso de creación, dando su opinión y sugiriendo colores o diseños.

Otro beneficio importante para las ciudades se relaciona con el bajo impacto ambiental del trabajo, ya que el método de hacer cerámica permite reutilizar las obras existentes, evitando así la contaminación que produce la fabricación de nuevas estructuras o mobiliarios urbanos. Asimismo, el procedimiento no genera residuos.

Los colores y diseños afectan la manera en la que las personas perciben el ambiente, por eso vale la pena agregar decoración que inspire a los ciudadanos.



