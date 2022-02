¿Cómo un colchón a medida puede marcar la diferencia? Emprendedores de Hoy

Las personas que se estén planteando comprar un colchón nuevo y se preguntan cuál es el mejor colchón, deben saber que no existe una respuesta única.

La respuesta la tiene cada uno, porque son muchos los factores que hay que tener en cuenta a la hora de buscar el colchón soñado, nunca mejor dicho. La comodidad, la firmeza, el tamaño, la temperatura, dolores de espalda, si se duerme acompañado, si se tienen alergias… por eso un colchón a medida es la solución perfecta, porque permite configurar cada detalle del colchón, según las necesidades personales.

El tamaño Si se tiene una habitación pequeña y no hay otra solución que ajustarse a las medidas que tiene o, por lo contrario, se cuenta con todo el espacio del mundo y se quiere un colchón enorme para dormir a pierna suelta; si se duerme acompañado, pero no se quiere tocar a la pareja, porque dormir es dormir, o por el contrario, se quiere estar pegado a ella; si se duerme solo, pero se quiere un colchón enorme o se prefiere un colchón pequeño porque hace sentirse más recogido, cada uno elige y Espuma a Medida lo fabricará a la medida que se necesite.

Cuando se habla de tamaño, hay que hacer especial mención al grosor del colchón. Este es un factor muy importante y pocas veces se tiene en cuenta. Como expertos en colchones, Espuma a Medida siempre recomienda el mayor grosor posible. Con ello se consiguen 2 cosas:

Por un lado, a mayor cantidad de espuma, mayor soporte del cuerpo y menor deterioro del colchón. Esto es un factor muy importante para conseguir un soporte adecuado en la base y que no se note el somier, muelles, madera, etc.

Por otra parte, hay que tener en cuenta el peso y complexión de la persona que va a descansar sobre él: no se deteriora igual un colchón que soporta un peso diario durante 8 horas de 50 kg que de 120 kg. Por eso es fundamental que personas de complexión fuerte apuesten siempre por colchones de un grosor considerable.

Respecto al grosor, hay que tener otro factor en cuenta, que es la altura de la base, canapé, somier o base tapizada. Hay que sumar las dos alturas para asegurarse de que la altura total es correcta y va a resultar cómoda.

Comodidad y firmeza Todo el mundo tiene diferentes preferencias a la hora de dormir y sabe qué es lo que les hace sentirse cómodos. Algunas personas prefieren un colchón firme, mientras que a otras les gusta uno suave como si estuviera durmiendo en una nube. Las personas que no están seguras deberían pensar en otros colchones que hayan probado, ya sea en hoteles o en casa de amigos o familiares y en Espuma a Medida podrán decidir qué grado de firmeza les resulta más cómodo.

Podrán elegir diferentes espumas con diferentes densidades, según sus preferencias de confort. Las convencionales están desarrolladas para conseguir una óptima eficiencia en confort y durabilidad con un coste asequible y contenido. Se podrán elegir entre 8 densidades diferentes, con garantía de 5 años.

Las de alta gama HR superior de alta resiliencia con elevada capacidad de recuperación, con garantía de 10 años presentan 7 densidades diferentes. Espumas de altísima calidad y gran comodidad. Es una opción de colchón muy extendida a nivel europeo.

Las espumas de uso específico han sido desarrolladas para cumplir con diferentes necesidades, tales como la resistencia y autoextinguibilidad al fuego, temperatura, propiedades fungicidas, bactericidas y filtrantes de agua y aire. Estas características específicas están garantizadas mediante ensayos en laboratorios independientes homologados y tienen una garantía de 10 años.

Todas ellas están fabricadas en Europa, siguiendo las más estrictas normas de seguridad para las personas y el medioambiente.

Alergias y dolores de espalda Para las personas que tienen que lidiar con el dolor de espalda por la mañana, es posible que su colchón actual no equilibre su cuerpo correctamente, lo que puede comportar dolor en el cuerpo y más a menudo en la espalda. Incluso si el dolor no es causado por el colchón actual, dormir en un colchón viscoelástico puede reducir muchos tipos de dolores crónicos y permite una mejor noche de sueño.

Por eso una vez se haya decidido el tamaño y la espuma que se ajusta al grado de firmeza y confort necesario, se le puede añadir una capa de espuma viscoelástica que se adaptará a las curvas naturales del cuerpo y permitirá que la columna permanezca en una posición neutral. Para las personas que sufren de artritis, la espuma viscoelástica pueden ser una invención divina. Esto se debe a que apoyan la alineación correcta al contornear el cuerpo y no ejercen ninguna presión adicional sobre las áreas sensibles del cuerpo (esto significa que la sangre fluye por el cuerpo sin presión y por tanto de una manera fluida y constante), lo que permite que se disfrute de una comodidad óptima y completa.

El confort final es gustoso, recoge y envuelve con las características propias de un colchón de hotel de 5 estrellas.

Para las personas que sufren alergias y se levantan estornudando, una capa de viscoelástica brinda otro beneficio. La viscoelástica ayuda a limitar la entrada de alérgenos específicos, como el moho y el pelo de las mascotas, en el colchón. Los materiales con los que se fabrican estos colchones son en su mayoría hipoalergénicos, lo que los hace perfectos para aquellas personas alérgicas a las plumas, la lana u otro tipo de fibras.

En Espuma a Medida recomiendan que la capa de espuma viscoelástica sea siempre lo más gruesa posible sin superar 1/3 del grosor total del colchón. En Espuma a Medida ofrecen 2 tipos de viscoelástica: la pura y la pura carbono. Los interesados pueden obtener más información en su página web

Temperatura Si con frecuencia el usuario retira las sábanas cuando duerme o utiliza un pijama delgado para dormir porque sabe que pasará calor, también puede añadirle una capa de THERMOGEL, para encontrar la temperatura perfecta para dormir toda la noche. Es una capa de 1,5 cm de espuma de alta densidad de poro completamente abierto que favorece la transpirabilidad, regula la temperatura, disipa el calor y evita la sudoración.

En Espuma a Medida el cliente decide. Puede diseñar hoy mismo su colchón ideal con el configurador de Espuma a Medida y empezar a dormir mejor que nunca.



