Las pajaritas hombre, un regalo para sorprender en San Valentín Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 12:27 h (CET)

La pajarita es un accesorio que nunca pasa de moda y que se renueva a la par de las nuevas tendencias. Este complemento ha dejado de ser un elemento clásico y sofisticado que se utiliza solo para eventos elegantes, para adaptarse a cualquier momento del día o celebración especial, como por ejemplo San Valentín.

En Pitas, Pitas Pajaritas disponen de un amplio catálogo de pajaritas hombre con más de 300 modelos diferentes confeccionados de manera artesanal y que se adaptan a cualquier personalidad y estilo. Las pajaritas aportan un toque casual y moderno, pero sin perder la elegancia que caracteriza a esta pieza.

¿Cómo vestir correctamente una pajarita? Combinar una pajarita y lucirla de manera elegante es fácil si se tiene experiencia en el mundo de la moda. Sin embargo, cuando se trata de elegir este accesorio por primera vez es preciso tener en cuenta algunas consideraciones.

El primer elemento que se debe tener en cuenta es la elección del tamaño correcto de la pajarita, el cual se mide por el ancho de la cara del caballero.

Por otro lado, es importante seleccionar el modelo y el color apropiado,dependiendo la ocasión. Si se trata de un evento de etiqueta, los tonos clásicos como el negro o el azul son un gran acierto. Si la vestimenta es más casual, pueden utilizarse pajaritas estampadas y combinarse con una camisa unicolor. No es recomendable combinar la pajarita con una camisa de un color idéntico, ya que pasará desapercibida dentro del vestuario. Es mejor combinar los colores para conseguir un look original.

Asimismo, es importante seleccionar las texturas indicadas, las pajaritas de algodón o lino son perfectas para estilos casuales y las de telas, como seda o lana, son recomendables para ocasiones más formales.

Pitas, Pitas Pajaritas ofrece una variedad de modelos de pajaritas hombre Pitas, Pitas Pajaritas es una tienda online de moda masculina que ha revolucionado el concepto tradicional de las pajaritas, confeccionando modelos divertidos, originales y atrevidos. Bajo el sello made in Spain, la fábrica busca brindar a los hombres una variedad de pajaritas en diversos colores y estampados para que sean ellos quienes elijan su complemento ideal.

Cada uno de estos accesorios son hechos a mano, cuidando cada detalle, desde la elección de telas con tejido ecológico, hasta el proceso de confección, para obtener como resultado un producto con un acabado perfecto. Además, no confeccionan más de 50 unidades por modelo, lo que reduce la posibilidad de que el cliente encuentre otra pieza igual.

Darle un toque divertido a un look es un gran acierto cuando se trata de vestir diferente. Para ello, la elección de accesorios originales y de buena calidad como los que ofrece Pitas, Pitas Pajaritas es una buena opción.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.