PisoAlContado ofrece el precio más justo por una vivienda

jueves, 10 de febrero de 2022, 12:14 h (CET)

Muchas veces, las personas buscan vender los derechos de propiedad que comparten con otros, ya sea por problemas con familiares en una herencia, divorcio, etc. Por eso, es fundamental contratar a expertos que se aseguren de dar un valor justo por este derecho y solucionarlo rápidamente.

Una buena opción para esto es PisoAlContado, una empresa experta en la búsqueda y ejecución de soluciones inmobiliarias relacionadas con la compra de un proindiviso o derecho parcial de un individuo sobre un inmueble.

¿Cómo conseguir un precio justo por la mitad indivisa de una vivienda? En palabras sencillas, el proindiviso es el derecho parcial que una persona tiene sobre una propiedad, ya sea por herencia, por la división en partes iguales en un matrimonio, etc. El trabajo de PisoAlContado es comprar el proindiviso de sus clientes a un precio bastante justo donde ambos (cliente y empresa) resulten beneficiados.

Además, este trabajo lo realizan de forma rápida y efectiva, con respuestas certeras en un máximo de 24 horas dadas por expertos en la materia. Esto con el objetivo de ayudar a sus contratistas a salir de un divorcio complicado, de problemas con el resto de los herederos o incluso solucionar la invasión de inquilinos no deseados.

Esto último es una situación que les ocurre a muchos españoles, sobre todo después de un largo viaje. Ante tal urgencia en la venta de una propiedad, es fundamental contar con una empresa como PisoAlContado que pague al instante el 100 % de la oferta.

Los motivos para vender un proindiviso a PisoAlContado Esta empresa ha sido reconocida en toda España por operar bajo cuatro pilares importantes que son la rapidez, la transparencia, un fuerte compromiso por ayudar y un asesoramiento 100 % personalizado. Cada uno de estos pilares se encuentra presente en el día a día de sus profesionales para ofrecer a sus clientes el servicio inmobiliario que tanto necesitan.

Además, el precio que ofrecen por la compra del proindiviso de los propietarios suele ser mayor al resto de otras compañías que se dedican a la misma labor. De igual manera, pagan el 100 % de lo que ofertan sin demoras, lo que es de gran beneficio para quienes necesitan vender su proindiviso en el menor tiempo posible y contar al instante con el dinero recibido. Este pago instantáneo también está disponible para quienes están buscando vender su piso o vivienda de la cual son los únicos y legítimos propietarios.

PisoAlContado ofrece a sus clientes un precio justo por la compra de su vivienda, incluyendo aquellas ventas que están relacionadas con el derecho parcial de un inmueble, es decir, una mitad indivisa o proindiviso.



