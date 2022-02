Uno de los mejores cursos PMP online de la mano de Escuela Dirección Emprendedores de Hoy

Después de aprobar un examen y cumplir con una serie de requisitos, Project Management Professional o PMP es una designación profesional reconocida internacionalmente que se otorga por el Project Management Institute.

Los gobiernos y las empresas privadas emplean a profesionales con certificación PMP con el objetivo de mejorar la tasa de éxito de sus proyectos. A su vez, esta credencial es particularmente útil para quienes desean encontrar nuevos puestos y oportunidades laborales como director de proyectos, jefe de proyecto o manager.

Para obtener la Certificación PMP de PMI el aspirante deber realizar un examen que consta de un cuestionario de 180 preguntas (el modelo de examen previo tenía 200), que se distribuyen en distintos dominios de rendimiento vinculados a los proyectos como, por ejemplo, inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Si bien existe una amplia oferta de cursos online para prepararse para esta prueba, en la actualidad uno de los mejores cursos PMP online es el que brinda la academia española Escuela Dirección.

Uno de los mejores cursos PMP online: Escuela Dirección Los requisitos para presentarse al examen PMP son contar con experiencia profesional en el campo de la gestión de proyectos, y completar una formación previa con la que acreditar 35 Contact Hours: con la realización de un Curso PMP especializado que otorgue estas 35 Contact Hours.

Hay dos formatos, presencial y online, y dentro del online, autoaprendizaje y guiado con webinars. Esto es muy personal, pero desde un punto de vista de eficiencia de tiempo invertido, garantía de aprobado y coste, el formato online con autoaprendizaje destaca sobre los otros como muchos alumnos lo confirman.

Uno de los mejores cursos PMP bolinee, el de Escuela Dirección, acredita la finalización al instituto PMI de todos los alumnos que lo cursan y completan. El curso se imparte 100 % online y en español y quienes acuden pueden acceder a las prácticas con un simulador que engloba más de 2.000 preguntas.

Otra de sus ventajas es que la formación de Escuela Dirección siempre está actualizada a la última versión del examen como, por ejemplo, con el ECO 2021, el cual incluye metodologías Ágiles. En este aspecto, los conceptos teóricos se explican al detalle con distintos materiales y vídeos. Todos los recursos didácticos están orientados a que el alumno reduzca su tiempo de estudio y logre aprobar el examen. Con este fin, después de cada lección se incluye un test específico para reforzar el aprendizaje.

El curso también pone a los alumnos en contacto con un entorno real y detalla con estadísticas el rendimiento de cada uno. De esta manera, es posible saber cuál es el tiempo medio de respuesta y el ritmo de estudio de cada persona. Por otra parte, los precios que plantea la academia son asequibles y es posible adquirir el modo suscripción, donde solo se paga por lo que es usado, algo único en el mercado hispano.

Los motivos para escoger el curso de Escuela Dirección En este ámbito, existe una gran cantidad de academias que ponen a disposición de las personas cursos similares. Sin embargo, no ofrecen las mismas ventajas que el de Escuela de Dirección.

A pesar de que estas mantengan un nivel adecuado de contenido, con una gran cantidad de exámenes para practicar y calidad en las materias, suelen ofrecer precios altos que no todas las personas pueden pagar. En cambio, esta academia ofrece unos precios inigualables.

Por otro lado, aunque otros puedan brindar soporte las 24 horas o entrenadores certificados a cargo, este tipo de formación suele llevar mucho más tiempo y alargar el proceso. Esto supone un problema para las personas que no disponen de tiempo libre y que necesitan el certificado urgentemente.

En conclusión, en la actualidad uno de los mejores cursos PMP online es el de Escuela Dirección. Este brinda formación para obtener una credencial y las 35 Contact Hour requeridas, que permite impulsar una carrera profesional y alcanzar puestos de trabajo con una remuneración de hasta el 20 % más que la media.



