Conocer porqué Vilanova i la Geltrú es un buen lugar para vivir

jueves, 10 de febrero de 2022, 13:32 h (CET) Vilanova i la Geltrú es una ciudad y municipio de la provincia de Barcelona que ha tenido un crecimiento en los últimos años. Según Pasifae Century21, empresa dedicada a la venta y alquiler de inmuebles, la población ha aumentado por su potencial y diversos atractivos. Por ello, cada vez más personas recurren a una inmobiliaria en Vilanova i la Geltrú en busca de una vivienda Sin embargo, hay otros motivos que están convirtiendo a este lugar en una de las mejores opciones para vivir. Al ser una zona en la que es posible tener una gran calidad de vida porque ofrece más de lo que se consigue en otro sitio. Ante eso, cada año recibe nuevos residentes que planean quedarse un largo tiempo

Razones que convierten a Vilanova i la Geltrú en la mejor opción para vivir

En la actualidad se han detectado diversas razones que convierten a Vilanova i la Geltrú es un buen lugar para habitar. La directiva de la inmobiliaria antes mencionada, indica que las personas eligen este municipio más que todo por su próspera economía y su increíble clima.

Aunque no dejan de lado otros aspectos que destacan en esta ciudad como son los siguientes:

Tiene viviendas baratas y de lujo

En esta ciudad hay varios tipos de viviendas, ya que algunas poseen un precio bajo y otras son más costosas. Por ende, hay diversas opciones que se adaptan a cada presupuesto. Todo depende de su tamaño, ubicación, si cuenta con zonas verdes, piscina y la cantidad de dormitorios.

Es un lugar seguro

Al ser una ciudad que tiene estadísticas bajas en los registros delictivos, se considera un lugar seguro. Gracias a eso, las inmobiliarias en Vilanova i la Geltrú tienen más clientes que buscan una casa allí por toda la tranquilidad que ofrece para los residentes.

Con diversos atractivos

La amplia cantidad de atractivos que posee este municipio lo hacen resaltar como un sitio que lo tiene todo. Entre esos están sus increíbles playas, museos, variedad de comercios, teatros y restaurantes. Además, cuenta con hermosos paisajes que se pueden disfrutar en varias zonas.

Buenos servicios, colegios y centros médicos

Por ser una ciudad que ofrece una buena calidad de vida, tiene disponible un gran abanico de servicios que funcionan de manera correcta. Aparte que cuenta con centros educativos y médicos de alto estándar. Estos son aspectos que destaca cada inmobiliaria Vilanova i la Geltrú a sus clientes.

Amplia oferta en actividades culturales y tradicionales

Como es un municipio lleno de una cultura muy particular, tiene sus propias celebraciones para el disfrute de sus habitantes. Una de las más conocidas es la de los “Tres Tombs”, el carnaval, la que rinde honor a la Virgen de les Neus y el Festival Internacional de Música.

De bajo tráfico en las calles y avenidas

Las calles de Vilanova i la Geltrú son fáciles de recorrer, debido a que no tienen tanto tráfico de vehículos. Ante eso, es posible llegar a cualquier lugar sin complicaciones y más porque las distancias son cortas. Aparte que, muchas personas se mueven en bicicleta lo que hace que sea una ciudad sana y sostenible.

Todas las razones indicadas son las que los nuevos residentes han tenido más en cuenta para elegir esta ciudad como su domicilio. Además de ser las que destacan las inmobiliarias en Vilanova i la Geltrú por ser aspectos positivos de este municipio de la provincia de Barcelona, Cataluña.

Tipo de viviendas que se consiguen en Vilanova i la Geltrú y sus características

En Villanueva y Geltrú hay muchos tipos de viviendas, cada una posee diversas características para adaptarse a las necesidades de los posibles residentes. Por eso, hay varias opciones en venta y alquiler para quienes deseen una casa o piso ideal para pocas o muchas personas.

A continuación, se mencionarán las que según la empresa inmobiliaria indicada suelen estar más disponibles:

Pisos

De los pisos es posible encontrarlos tipo estudio o loft, que se caracterizan por tener pocas divisiones y grandes ventanales. También están los que miden 80 m2 en adelante que poseen varias habitaciones, ya que son diseñados para más de una persona.

Casas

Son el tipo de viviendas que más ofrece la inmobiliaria en Vilanova i la Geltrú, por ser las que se solicitan con frecuencia. Por lo general cuentan con una, 2 o 3 plantas sin un amplio jardín, pero suelen tener un patio interno y acceso directo a la vía pública. De estas las hay adosadas o pareadas.

Villas

Las villas se destacan por ser inmuebles de lujo muy espaciosos y con varias edificaciones, además de la principal. Entre esas está la diseñada para los invitados, el servicio y gimnasio. Aparte que suelen tener piscinas, jardines, instalaciones deportivas y estar cerca de la playa.

Chalet

Son edificaciones de una a 3 plantas que poseen una amplia parcela, por lo que se ubican en las afueras de la ciudad. Los chalets son muy grandes, están rodeados de naturaleza y destinados a ser viviendas unifamiliares porque constan de varias habitaciones.

Los mencionados son los principales tipos de inmuebles que están más disponibles en los catálogos de las inmobiliarias en Vilanova i la Geltrú. Aunque con Pasifae Century21 es posible encontrar la ideal para cada persona o familia.

Vilanova i la Geltrú y sus viviendas con arquitectura diversa

Las viviendas en Vilanova i la Geltrú poseen una arquitectura diversa porque las hay con aires coloniales, modernas y tecnológicas. Por eso, es un municipio que tiene para todos los gustos y que logra satisfacer al máximo muchas de las necesidades.

Según la empresa inmobiliaria mencionada, esto se debe a que es una ciudad que tiene diversas áreas. Eso es lo que ha dado pie a la construcción de edificaciones para habitar con diferentes estilos. Por lo tanto, algunas mantienen la estética de los años 1.600 y 1.800, mientras que otras son vanguardistas.

Aparte que hay opciones que poseen una arquitectura sostenible, las cuales cuentan con eficiencia energética de clasificación A. Ante eso, para la inmobiliaria Vilanova i la Geltrú Pasifae Century21, es una ciudad que ofrece de todo un poco y eso hace que sea un excelente lugar a habitar.

