SKIN MOLECULE X revoluciona el mercado de cosmética y conquista El Corte Inglés

La marca Española de nutricosmética más vendida en El Corte Inglés. La startup propone una nueva forma de consumir la cosmética y tratar la piel desde el interior. SKIN MOLECULE X consolida su expansión con más de 60 puntos de venta en toda España La marca Española de nutricosmética más vendida en El Corte Inglés

“Estamos orgullosos de que una cadena tan importante y conocida por sus productos exclusivos haya apostado por nuestra marca innovadora”, cuenta Dra. Sanja Zivanovic CEO y fundadora de SKIN MOLECULE X. Y es que no todos los Startups pueden presumir de formar parte de estos almacenes. En tan solo en 6 meses se han llegado a posicionar como el nutricosmético más vendido en El Corte Inglés. La marca se ha ganado un hueco entre las grandes marcas de cosmética en más de 60 centros de El Corte Inglés.

Nueva forma de consumir cosmética

SKIN MOLECULE X es una marca innovadora que busca revolucionar el sector de la cosmética mediante la investigación y desarrollo de productos nutricosméticos bebibles basado en el colágeno marino, que actúan desde el interior para el cuidado de bienestar y belleza. La marca ofrece una completa fórmula basada en la nutricosmética bebible y apoyada en la veracidad científica, con el fin de ayudar a las mujeres a cuidar de su belleza natural y preservar su salud, vitalidad y juventud.

Doctora en Biomedicina y emprendedora que decidió innovar en el sector de nutricosmética

La startup fue fundada por la Dra. Sanja Zivanovic y Francisco Vera en respuesta a diversos problemas que limitaban a las mujeres a la hora de confiar en la nutricosmética y que consideraba que todavía no estaban cubiertos para llegar a ser fiables al 100%. La poca transparencia científica, las formulaciones incompletas o la presentación en pastillas o polvo de este tipo de productos que hacen una experiencia de consumo mejorable, eran algunos de los problemas que le llevó a Sanja a emprender en este negocio en la cosmética bebible, combinando sus conocimientos y pasión por la ciencia, belleza y nutrición con el propósito de ayudar a las mujeres y hombres a cuidar de su belleza natural y preservar su salud, vitalidad y juventud.

SKIN MOLECULE X está formulado con 10 gramos de colágeno marino respaldado por estudios científicos que aseguran resultados reales y beneficios visibles, tal como: hidratación y luminosidad en la piel, reducción de líneas de expresión, aumento de la elasticidad de la piel, aumento de la fuerza de cabello y uñas, protección contra la caída del cabello, protección de la piel contra los signos de la edad, piel más suave y menos visibilidad de los poros, ect.

El tratamiento

El tratamiento consiste en la toma diaria de 1 vial antes del desayuno durante 90 días según estudios clínicos. Además del colágeno marino, cada vial aporta una alta concentración en ácido hialurónico, coenzima Q10 y un 100% de los valores recomendados diarios de vitaminas y minerales, asegurando beneficios reales. Gracias a su formato bebible y mono dosis, hace que sea fácil de tomar en cualquier sitio sin necesidad de ser diluido en agua y dotado de un delicioso sabor a naranja, que hace que sea una experiencia agradable, desde la marca presumen de tener el mejor sabor.

Como empezó SKIN MOLECULE X

“Después de probar muchos nutricosméticos me di cuenta de que están formulados con bajas dosis de ingredientes, poco eficaces y en forma que me costaban tomar y ser constante. Me esforcé en investigar y buscar compuestos bioactivos que de verdad me ayudaran, estudié las publicaciones científicas y conseguí́ encontrar los compuestos bioactivos más efectivos contra el envejecimiento. Comencé a tomar 10 gramos de colágeno marino cada día con ácido hialurónico, coenzima Q10, vitaminas y minerales y en 4 semanas mi piel estaba más tersa, significativamente más hidratada y sin acné. Además de los beneficios visibles, ¡estaba llena de energía y me sentía mejor que nunca. ¡Esto es lo que me inspiró a crear SKIN MOLECULE X! Completo, fiable, con un sabor agradable, sencillo de tomar y que satisface las necesidades de la mujer actual”, comenta la Dra. Sanja Zivanovic.

Expansión y desarrollo de nuevos productos

Tras la gran respuesta que ha tenido la marca de nutricosmética basada en el colágeno marino, tienen previsto desarrollar nuevos productos en la línea. Actualmente, SKIN MOLECULE X cuenta con presencia en los centros El Corte Inglés de Madrid (Castellana, Preciados, Goya, Princesa, Serrano, Pozuelo, Sanchinarro, Lavaguada. Alcalá de Henares), Barcelona (Pl. Cataluña, Diagonal), Valencia (Pintor Sorolla, Av. Francia), Sevilla (Pl. del Duque, Nervión), Zaragoza, Málaga, Marbella, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Granada, Córdoba, Cádiz, Bilbao, Oviedo, Valladolid, Tarragona, Santander, Salamanca, Pamplona, A Coruña, Santiago de Compostela, Avilés, Algeciras, Murcia, Sabadell, Castellón, León, Vigo, Vitoria, Gijón, Cartagena, Albacete, Almería, Elche, Jaén, Jerez de la Frontera, El Ejido.

Para el 2022 esperan triplicar su facturación respecto a 2021 y expandir su negocio en el canal farmacia.