123tinta ofrece ideas prácticas para este San Valentín

jueves, 10 de febrero de 2022, 13:23 h (CET) Agendas y calendarios para señalar las fechas más especiales o luces LED para ambientar cualquier espacio son algunas de las propuestas para sorprender este 14 de febrero de 123tinta.es 123tinta, el ecommerce de consumibles para impresoras y material de oficina, presenta una selección de propuestas para sorprender este San Valentín.

La compañía, que aterrizó en España el pasado septiembre, ofrece productos tecnológicos de oficina y papelería con la mejor calidad del mercado a un precio imbatible, que se convertirán en todo un acierto para tener el mejor detalle el 14 de febrero.

Impresoras para hacer un regalo original

Además, la compañía ha lanzado un 10% de descuento en cualquier tipo de impresoras –láser, de tinta, rotuladora, de etiquetas o impresoras portátiles- para que también se puedan llevar a cabo otras ideas originales como:

Álbum de fotos: nunca ha sido tan fácil imprimir fotos especiales y crear un álbum con aquellos momentos que merece la pena recordar. Una buena elección para sacar las fotografías con la mejor calidad es la Epson Expression Photo XP-8700 que, durante esta semana, será más económica de lo habitual.

nunca ha sido tan fácil imprimir fotos especiales y crear un álbum con aquellos momentos que merece la pena recordar. Una buena elección para sacar las fotografías con la mejor calidad es la Epson Expression Photo XP-8700 que, durante esta semana, será más económica de lo habitual. Vales regalo: cada vez ganan más importancia en estas fechas. Si una opción es regalar una escapada romántica, no dudes en imprimir un vale regalo que refleje el viaje.

cada vez ganan más importancia en estas fechas. Si una opción es regalar una escapada romántica, no dudes en imprimir un vale regalo que refleje el viaje. Cartas: escribir una carta donde plasmar todo aquello que se pueda decir con palabras es un clásico de estas fechas y una opción que nunca falla. Siempre se puede buscar un diseño bonito y dejar volar la imaginación. Otros regalos de 123tinta

Si la idea es hacer un regalo más práctico y que se pueda dar uso en el día a día, 123tinta propone algunos ejemplos como son:

Agendas y calendarios: siempre es útil tener a mano una agenda o calendario donde poder apuntar las citas más especiales y los eventos que son importantes para recordar. PVP: desde 3€

Luces LED: las guirnaldas y luminosos de neón se convertirán en el aliado perfecto para ambientar cualquier habitación y aportar un toque de romanticismo en la estancia. PVP: desde 7€

Otros productos tecnológicos: altavoces para poner banda sonora a tus citas, cargadores para tener el teléfono móvil siempre a punto o multitud de webcams para estar conectados a cualquier distancia.

Sobre 123 Tinta

123tinta nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y toners con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar.

Dispone de un servicio de atención al cliente pre-y post venta y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

