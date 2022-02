VASS sobrepasa los 200 millones de facturación y crece un 58% en 2021 Comunicae

jueves, 10 de febrero de 2022, 13:27 h (CET) Con la digitalización como pieza clave en la recuperación económica, la compañía presidida por Francisco Javier Latasa cierra el ejercicio con un alto crecimiento y se afianza como grupo líder en soluciones digitales Aunque hace ya dos años que la crisis provocada por el coronavirus pusiera en primer plano a la digitalización, ha sido en 2021 cuando se ha convertido en una pieza clave para la recuperación económica. Como empresa líder en soluciones digitales, VASS ha seguido aprovechando las oportunidades que ha generado este nuevo contexto empresarial y económico y, teniendo en cuenta todas las adquisiciones llevadas a cabo el año pasado, ha logrado cerrar el ejercicio de 2021 con un 58% más de facturación hasta alcanzar los 205 millones de euros, un crecimiento orgánico del 15%.

“Este enorme crecimiento es solo el primer paso en nuestro camino hacia VASS@400, nuestro ambicioso plan estratégico para convertirnos en un campeón digital con fuerte presencia internacional”, señala Fco. Javier Latasa, presidente de VASS, quien ha destacado también que “estas cifras demuestran la solidez de nuestro balance durante el último ejercicio y nos consolidan como una de las empresas más estables del mercado”.

Desde que en 2020 entrara One Equity Partners (OEP) de forma mayoritaria en su accionariado como socio estratégico, VASS afronta el reto de alcanzar los 400 millones de facturación en 2025 y convertirse en el grupo líder del mercado.

En su camino por lograr este objetivo, VASS adquirió tres compañías en 2021. En primer lugar, Comunytek, empresa especializada en sistemas avanzados y productos innovadores enfocados a la banca mayorista y al mercado de capitales con más de 20 años de experiencia. Después se hizo con Ecenta AG, empresa alemana de consultoría especializada en soluciones de Customer Experience sobre tecnología SAP CX (Sales, Marketing y Commerce) y cuyo principal mercado es Estados Unidos. Y más tarde con CRI Group, una empresa que tiene su sede principal en Luxemburgo y está especializada en ciberseguridad y digitalización, con más de 300 empleados y cerca de 30 millones de euros de facturación.

Además de estas adquisiciones, VASS también ha creado T4S Advance Solutions, cuyo plan de negocio estima que facture 30 millones de euros en España en 2023 y que tiene como objetivo liderar el mercado de la consultoría SAP en los próximos años.

A pesar de que la integración de estas nuevas empresas con un nuevo modelo operativo global ha sido uno de los grandes retos de 2021 para VASS, estas adquisiciones no hacen más que aumentar de forma significativa la presencia internacional del grupo y su propuesta de valor.

La plantilla de VASS -presente en 20 países con un amplio ecosistema de empresas formado por VASS, NATEEVO, Serbatic, vdSHOP, y T4S, además de las firmas adquiridas- también ha crecido notablemente, pasando de los 2.186 empleados a los 3.410 trabajadores, casi un 56% más. Pero VASS no solo ha destacado en cuanto a empleabilidad, sino también en la formación de su plantilla. Así, el pasado ejercicio se cumplieron dos años desde la entrada en vigor de VASS@Revolution, cuyo objetivo es involucrar a los empleados en el plan estratégico de expansión de la compañía a través de políticas de conciliación y el establecimiento de modelos de trabajo colaborativos.

Un 2022 aún más prometedor

Con estas cifras, Grupo VASS prevé cerrar este año con una facturación que rondará los 250 millones de euros, sin tener en cuenta las adquisiciones que se puedan llevar a cabo este 2022.

Asimismo, la empresa estima que la unidad internacional del grupo crecerá aún más hasta aportar el 45% de los ingresos totales y el 55% del Ebitda.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas SIPAY incluye en su oferta el método de pago Transferencia Bancaria PSD2 de INESPAY Premio de Oro para alumno de Psicomarketing & Business Growth La calabaza sustituye a los corazones en San Valentín Adecco busca a 600 operarios/as de producción para Stellantis Zaragoza ¿Porqué contratar un entrenador personal? Según Marcostrainer.com