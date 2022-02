BirdCapital, financiación alternativa, capital privado y las empresas Emprendedores de Hoy

En ciertas ocasiones, la gente quiere materializar un proyecto empresarial o un negocio para tener independencia financiera. Aun así, uno de los obstáculos para lograrlo suele ser no tener el capital necesario para llevarlo a cabo.

En estos casos, la mayoría suele acudir a préstamos bancarios. Sin embargo, para la aprobación de los mismos, es indispensable cumplir con una serie de requisitos, por lo que, en ocasiones, las solicitudes suelen ser rechazadas.

Por fortuna, en la actualidad, existe una alternativa que ha permitido materializar los sueños de los emprendedores. Se trata del capital privado (financiación alternativa) que ofrecen empresas en España como BirdCapital.

Qué es el capital privado y cuáles son sus características Lo que la mayoría de los ciudadanos cree es que los préstamos solo pueden otorgarlos las entidades bancarias, pero la realidad es que hay más fuentes de financiación que la tradicional. A esto es lo que se le conoce como financiación alternativa o capital privado, un método al que cada vez más personas recurren ante la negativa de los bancos por motivos como carencia de un historial crediticio, falta de solvencia económica, edad e inestabilidad laboral.

Las compañías, como BirdCapital,suministran financiación alternativa o capital privado para empresas. Para ello, también requieren de información específica para el estudio y concesión de los préstamos

BirdCapital aconseja valorar los riesgos y condicionantes de una hipoteca, así como la situación financiera propia de forma objetiva, antes de buscar un préstamo hipotecario privado. Teniendo esto claro, a través de esta entidad, es posible acceder a alternativas de financiación en función de la garantía inmobiliaria que se presente y la capacidad de pago.

Capital privado para empresas por parte de BirdCapital BirdCapital es una de las compañías referentes en el país por ofrecer capital privado para empresas. La misma cumple con las normas que regulan los mercados financieros.De hecho, está registrada en el Ministerio de Consumo y supervisada por el Banco de España, característica que genera confianza a su clientela.

Esta entidad puede ofrecer préstamos hipotecarios desde 15.000 euros hasta 15.000.000 euros para aquellas empresas y particulares que cumplan los requisitos previos. Los encargados de la misma aseguran que el proceso para la solicitud es rápido y garantizan flexibilidad de pagos. Además, dan hasta 20 años de plazo, pero todo depende de algunos factores como el tipo de crédito, el solicitante, etc.

En BirdCapital, cuentan con un equipo de gestores financieros acreditados. A cada cliente se le asigna uno que será el encargado de explicarle todo el proceso para el préstamo hipotecario de capital privado y para aclarar todas las dudas que surjan. Además, todos los préstamos hipotecarios son firmados ante un notario.

Los interesados en pedir un capital privado para empresas deben ingresar en la web de BirdCapital y rellenar un formulario que ponen a disposición en la misma o contactar a la compañía vía telefónica.



