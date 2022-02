Con el free tour de Nazarí Tours Granada ya no existen excusas para no visitar esta ciudad Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 09:39 h (CET)

El servicio free tour Granada El free tour es una modalidad de turismo, el cual se basa en visitas guiadas por los principales puntos de un lugar, sin que se haya establecido una tarifa para acceder a él. Es decir, son los propios turistas quienes, dependiendo de sus posibilidades económicas y su valoración del recorrido, deciden pagar una cifra u otra al guía. Estetraducido al español significa, literalmente, tour gratuito, aunque no se refiere exactamente a eso.

Nazari Tours Granada, una empresa de excursiones turísticas por Granada, ofrecefree tours por la ciudad andaluza para que los turistas conozcan su historia y disfruten de su visita de la mano de guías expertos. Granada es una ciudad que esconde mucha historia, ya que fue el último reino conquistado por los Reyes Católicos. Además, en esta ciudad se puede apreciar la confluencia del legado artístico, arquitectónico y cultural del mundo católico y musulmán.

Con el free tour de Nazari Tours se visitan los lugares más importantes del centro histórico de Granada y parte del bajo Albaicín, el barrio más antiguo de la ciudad, situado justo frente la colina de la Alhambra. Durante el recorrido, los turistas disfrutarán de relatos y anécdotas de la historia de Granada, lo que hace que este free tour sea muy completo.

¿Por qué escoger un free tour? Un free tour es una buena opción para realizar un recorrido genérico por el destino elegido, ya que permite que el turista se sitúe para aprovechar la visita al máximo. Lo más recomendable es hacerlo el primer día, ya que después el turista podrá escoger qué puntos de la ciudad visitar con más a profundidad en los próximos días.

En Nazari Tours Granada los turistas reciben recomendaciones de cosas que hacer y lugares que visitar, así como la información sobre otros tours de pago, que recomiendan hacer. Al finalizar tour, esta compañía ofrece un listado de recomendaciones a los turistas e, incluso, les proporcionan una clave para desbloquear en su página web y acceder a cupones promocionales de empresas con las que colaboran.

Gracias a todos estos detalles, el turista puede tener una gran experiencia a bajo coste. Con los free tours ya no existen excusas para dejar de viajar y conocer lugares maravillosos alrededor del mundo.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.