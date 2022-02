Vicenç Hernández Reche: "Con la nueva Ley de Vivienda se está demonizando el papel del propietario" Comunicae

jueves, 10 de febrero de 2022, 09:31 h (CET) La nueva Ley de Vivienda plantea un escenario complicado para los inversores del sector inmobiliario español, al generar una serie de condicionantes y externalizar el Gobierno sus responsabilidades en el sector privado. "Se está demonizando el papel del propietario, alguien que lícitamente ha comprado un inmueble y, después de muchos años pagando una hipoteca, lo quiere poner en alquiler para rentabilizar la inversión", afirma Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit y presidente de AIC y ANAI La nueva Ley de Vivienda sigue levantando polémica dentro del sector inmobiliario español; y es que, la pasada semana, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) emitió un informe desfavorable alertando de múltiples imprecisiones y la inseguridad que puede suponer para el propio sector.

Bajo este contexto, Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit y presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (ANAI), alertó en el podcast ‘Bolsillo’ de La Vanguardia sobre el complicado escenario que se presenta para los inversores inmobiliarios en el caso de seguir adelante la actual Ley de Vivienda.

“No es una ley que ponga las cosas demasiado fáciles al consumidor final, sobre todo desde el punto de vista que no regula algo tan básico para el consumidor final como es el papel de la intermediación”, afirmó el experto, quien también considera que estas medidas generarán una serie de “condicionantes de mercado” para el colectivo que, a día de hoy, tiene mayores dificultades para entrar en la inversión inmobiliaria.

En este sentido, el CEO de Tecnotramit se mostró crítico con los diferentes gobernantes, tanto a nivel nacional como regional, al entender que “Se está demonizando el papel del propietario, alguien que lícitamente ha comprado un inmueble y, después de muchos años pagando en la mayoría de los casos una hipoteca, lo quiere poner en alquiler para rentabilizar la inversión”.

Hernández Reche aclaró también que, si bien los agentes inmobiliarios son conscientes de que existen una serie de problemas en el acceso a la vivienda, se muestran contrarios a las soluciones propuestas por el Gobierno, que se basan en “externalizar o derivar responsabilidades de carácter social al sector privado”.

¿Es un buen momento para invertir en inmuebles?

Para el experto, la situación en España, con tipos de interés tan bajo, posicionan al mercado inmobiliario como la mejor forma de inversión en la actualidad.

“La inversión inmobiliaria es la que está generando una relación rentabilidad/riesgo más adecuado. Hay otro tipo de inversiones que pueden dar una rentabilidad mayor, pero asumiendo más riesgos, y con más volatilidad”, revela Hernández Reche.

En lo que respecta al nivel de rentabilidad, el CEO de Tecnotramit aclaró que, dada la heterogeneidad del mercado inmobiliario, es muy complicado hablar en términos generales, pues no es lo mismo una vivienda en un mercado Prime que un local de trabajo en una ciudad con menor demanda, por ejemplo. A nivel general, sin embargo, aclaró que lo que se entiende como una “rentabilidad correcta” suele oscilar entre el 3% y el 6%, la cual dependerá siempre del tipo de inmueble y la ubicación.

Sobre Tecnotramit

Tecnotramit es una empresa de servicios de BPO para entidades financieras y compañías inmobiliarias más importantes de España y Portugal, especializada en la externalización de servicios comerciales, administrativos y jurídicos para el sector financiero e inmobiliario. Cuenta con 34 oficinas en toda la Península y con sedes centrales en Barcelona, Madrid y Lisboa y un equipo de 1.100 personas. Sus principales áreas de actuación son la Gestión Hipotecaria, Gestión de patrimonio inmobiliario y Asesoría Jurídica.

