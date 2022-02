Repara tu Deuda Abogados cancela 52.631€ en Torrejón de Ardoz (Madrid) con la Ley de Segunda Oportunidad Comunicae

jueves, 10 de febrero de 2022, 09:03 h (CET) El despacho de abogados está especializado en la aplicación de esta legislación desde sus inicios El Juzgado de Primera Instancia nº3 de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) ante el caso del matrimonio formado por DM y OY, quienes han quedado así libres de su deuda de 52.631 euros, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

El matrimonio acudió a Repara tu Deuda, despacho pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España, en situación de sobreendeudamiento. Los abogados de Repara tu Deuda analizaron el caso para ver si cumplían los requisitos para acogerse a esta herramienta legal. Finalmente decidieron iniciar los trámites para exonerar a sus clientes del 100% de sus deudas, cosa que han logrado.

Los concursados comentan que el endeudamiento se produjo por culpa de las tarjetas revolving, Ellos iban pagando cada mes puntualmente, pero nunca acababan de limpiar.

Cada día se están produciendo nuevas cancelaciones de deudas en España. Aprobada hace algo más de seis años, el grado de conocimiento de esta legislación es mayor entre los ciudadanos. Esto hace que muchas personas que se encuentran en una situación de bloqueo económico acudan a la Ley de Segunda Oportunidad.

Más de 18.000 particulares y autónomos han iniciado el proceso con los abogados de Repara tu Deuda para tener una segunda oportunidad real. Esto significa que hasta la fecha han conseguido la exoneración de 70 millones de euros.

Otros países del entorno como Italia, Alemania o Francia están gestionando más de 100.000 casos anuales. La previsión es que en España la cifra vaya incrementándose como consecuencia de un mayor conocimiento de esta legislación y también por la crisis económica derivada del coronavirus.

Los abogados de Repara tu Deuda, especialistas en la Ley de Segunda Oportunidad, señalan que “junto a los conocimientos jurídicos y la mejor tecnología, un elemento fundamental es el humano ya que es imprescindible tener en cuenta que estamos tratando con personas que sufren una situación vital muy difícil”.

La Ley de Segunda Oportunidad permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos cuando se cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, es necesario que se demuestre que se ha actuado de buena fe (sin ocultar bienes ni ingresos), que el importe debido no es superior a los 5 millones de euros, que se ha procurado un acuerdo para el pago a plazos de la cantidad debida y no haber cometido ningún delito socioeconómico en los últimos diez años.

