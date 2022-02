Cómo ayudar a una persona a dejar las adicciones Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Si bien en España existe una regulación para la comercialización de cannabinoides no psicoactivos, el abuso ilegal de esta sustancia sigue siendo un problema que afecta a cientos de familias.

Sin embargo, algunos factores pueden llevar a sus consumidores más asiduos a evadir la realidad de que tienen un problema con esta sustancia. Entre situaciones como la legalización del CBD y el debate sobre el uso medicinal de esta sustancia, muchos de estos consumidores, lejos de admitir que tienen una posible adicción, tienden a enfrascarse en la negación y a evitar la búsqueda de cualquier solución a su consumo sin control, que puede acarrear no solo problemas de salud, sino graves afectaciones a nivel social, emocional o personal.

Por esta razón, para ayudar o intervenir sobre un ser querido envuelto en esta situación de adicción, es necesario contar con ayuda especializada de expertos en terapia online adicciones como Luis Miguel Real.

Contar con asistencia profesional para mejorar la salud mental Un elemento clave para tratar las adicciones es el respaldo de un profesional. Luis Miguel Real es un psicólogo especializado en el tratamiento de trastornos de ansiedad, así como de distintos tipos de adicciones, como al alcohol, tabaco, estupefacientes o juegos de azar, entre otros. La clave de su tratamiento es reconocer la realidad de la adicción tal y como es, ya que, sin este primer paso, es imposible lograr los resultados que se espera del tratamiento.

Considera que el trabajo, esfuerzo y compromiso con la salud mental son requisitos por parte del paciente para poder crecer o mejorar en este aspecto de su bienestar como persona. Para ello, en el caso de las adicciones, reitera la importancia de hacer ese compromiso, el cual empieza por admitir la realidad de la adicción, los problemas de salud que acarrea y los cambios de personalidad que genera en el consumidor, así como las consecuencias que tienen estos últimos hacia su entorno social, familiar e interpersonal.

Soluciones reales a base de esfuerzo Crítico de los métodos mágicos que ofrecen resultados gratuitos sin ningún esfuerzo, Luis Miguel Rea ofrece tratamientos que ayudan a la gente a observarse de forma consciente y a usar su capacidad mental para reconocer y cambiar sus hábitos perjudiciales. En ello radica la clave de su éxito, pues este profesional ayuda a sus consumidores con una terapia exigente en términos de esfuerzo, pero que les ayuda a reconocer la realidad que no quieren admitir acerca de su consumo y, paso a paso, cambiarla posteriormente.

Gracias a sus resultados y al profesionalismo de sus servicios, hoy en día, cuenta con pacientes alrededor del mundo a través de sus servicios virtuales. Por medio de terapias y procesos formativos online, ayuda a las personas no solo a sanar sus problemas de salud mental, sino sobre todo, a llevarse bien con sus propios pensamientos.



