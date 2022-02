Ceesa explica las ventajas de los software de gestión para talleres mecánicos Emprendedores de Hoy

jueves, 10 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Un software de gestión es un sistema informático que ayuda a agilizar los procesos administrativos de una empresa sin importar su tamaño o características particulares.

Además, puede encargarse de automatizar muchas tareas y permite mejorar la administración y la eficiencia de una compañía. En consecuencia, se puede conseguir una mayor productividad.

Un modelo clásico y emblemático de software de gestión es el paquete Office 365 que se usa en la mayoría de oficinas y ordenadores personales. Se trata de una plataforma informática que permite gestionar muchas tareas básicas y complejas. Desde escribir una carta hasta trabajar en una hoja de cálculo.

¿Qué retos tienen las pequeñas empresas con la gestión de la información? Cuando se menciona el concepto de software de gestión muchas veces se interpreta que son herramientas tecnológicas que solo son aplicables en grandes negocios. No obstante, la realidad ha demostrado que este tipo de programa cuenta con aplicaciones que son muy útiles en negocios medianos, pequeños y microempresas.

Una muestra de ello son los talleres mecánicos. La reparación de coches es un negocio que para mantenerse necesita atender varios frentes a la vez. No solo se trata de recibir automóviles averiados desde las empresas aseguradoras o de clientes particulares, también es mantener un control sobre el stock de repuestos y el surtido de insumos necesarios para las reparaciones.

Un buen taller mecánico debe conservar al día los pagos a los proveedores y hacerle seguimiento a las facturas que emite. El control de pagos al personal y controlar las fechas de entrega de las reparaciones son igualmente trabajos laboriosos. Todas se tienen que llevar a cabo de manera eficiente si se quiere conseguir una mayor productividad.

Ventajas de los software de gestión para talleres mecánicos Conociendo los retos que afrontan los pequeños o medianos negocios como los talleres mecánicos, Ceesa ha diseñado un software especialmente para ellos. Estos son herramientas que permiten mantener centralizada toda la información del taller. Desde la cantidad y la identidad de los vehículos que entran y salen hasta las tareas administrativas de la empresa.

Ceesa afirma que su novedoso programa, llamado Talleres Líder Click, permite unificar en un mismo software toda la información que se genera. Tanto la gestión general como la facturación y la gestión del día a día. Esta herramienta incluso incorpora dentro de sus aplicaciones una agenda y una gestión de partes de trabajo.

Eso permite mantener un control de la evolución de las reparaciones y ayuda a prevenir los posibles retrasos o el incumplimiento de las fechas de entrega. Talleres Líder Click hace que todas las variables que intervienen en el trabajo de este tipo de negocios coincidan. De esta manera se puede lograr una mayor eficiencia.



