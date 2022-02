Cómo elegir un buen alisado de pelo para hacer en casa, por Aluminalia Emprendedores de Hoy

Alisar el cabello con productos naturales, que a la vez hidraten y regeneren cada hebra, es la mejor alternativa para cambiar de look sin preocuparse por el efecto dañino de los químicos, como el formol, los parabenos y los sulfatos.

La marca española Aluminalia dispone, desde su tienda online, de un sistema de alisado vegano que puede ser aplicado en casa. Dos sencillos pasos bastan para obtener la apariencia y salud capilar ideales, mediante la aplicación del champú que libera el pelo de impurezas y grasa, para luego distribuir la crema alisadora por todo el cabello, guardando medio centímetro de raíz.

Melena brillante y natural Cuando se utilizan alisados químicos, es común percibir olores y humo desagradables. Esto no sucede con el kit de Aluminalia, compuesto 100 % por aceites orgánicos y extractos de frutas que no generan gases tóxicos irritantes de la piel y las mucosas.

“Mantenemos una postura de formulación saludable para el organismo, respetuosa del medioambiente y no testada en animales”, reseñan los líderes de la empresa desde la página web, destacando las bondades de los productos.

Las fórmulas del champú y la crema alisadora contienen ácido cítrico para suavizar la cutícula del cabello y reducir el frizz; raspas de limón que aportan calcio, magnesio, proteínas y fósforo; además del extracto de caña de azúcar para dar luminosidad.Otro componente de la función alisadora y a la vez hidratante es el ácido láctico, que también favorece la cohesión celular para un cabello más resistente.

Además, el acabado que se logra con el tratamiento vegano da pie a un aspecto mucho más natural que el de los alisadores con formaldehído o sulfatos.El uso de este sistema, elaborado bajo los estándares de las regulaciones europeas, sorprenderá con un cabello que no pierde su volumen y a la vez lucirá fuerte y brillante.

Efectividad que no maltrata el pelo El sistema Aluminalia asegura un 100 % de eliminación del encrespamiento en cualquier tipo de cabello durante seis meses. Para mantener el efecto liso y además ganar en brillo y suavidad, la empresa ha dispuesto el champú y la mascarilla de la línea Power Liss, un tratamiento postalisado con nutrientes y protectores de la fibra capilar.

Los visitantes de la página web pueden conocer cómo se aplican los productos en la comodidad del hogar y solicitar el envío hacia cualquier localidad del país y más allá de las fronteras. Con el alisado orgánico de Aluminalia, es posible alcanzar el acabado perfecto en textura y todo el poder de la naturaleza para hidratar, nutrir y reparar el daño de cabello.



